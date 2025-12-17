El MMAMM inaugura tres exposiciones y se consolida como vidriera del arte local

El MMAMM cierra el año con tres exposiciones creativas, ocurrentes y complejas. Este jueves 18 de diciembre a las 20.00 horas el público podrá recorrer las muestras “El Equilibrista” del gran artista mendocino Miguel Gandolfo , “Retumbo” de la escultora Irina Kirchuk y una selección de dibujos de Francisco B. Correas .

La entrada será sin costo, y las exposiciones permanecerán abiertas durante dos meses. Así las cosas, en el verano 2026 el Museo Municipal de Arte Moderno de la Municipalidad Mendoza continuará siendo una gran vidriera para lo mejor del arte local.

Servicio a la comunidad El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones

Tras su apertura el jueves, las muestras pueden visitarse de miércoles a viernes de 10.00 a 19.00 horas y los sábados, domingos y feriados de 16.00 a 20.00 horas Siempre el ingreso es sin costo y para todo público.

La exposición “El equilibrista” de Miguel Gandolfo, que será montada en la Sala Oeste, reúne su producción escultórica más reciente, curada por Antonella Pezzola y Mariel Matoz .

Tras meses de catalogación y registro de la producción del artista mendocino, las curadoras proponen un diálogo entre sus obras recientes con otras piezas de épocas anteriores.

Miguel Gandolfo cuenta con un amplio desarrollo artístico que combina su hacer como escultor y carpintero. Trabaja a partir de la geometría tensionando los límites físicos y visuales de las formas y los materiales. Su obra dialoga con la tradición escultórica moderna en un espectro variable entre síntesis y complejidad.

Desde la incorporación de la curva, la escultura de Gandolfo permanece en constante tensión y hace aparecer el movimiento. Se trata de piezas que presentan una estabilidad aparente, provisoria, que pone en jaque las nociones de equilibrio y gravedad.

Las nuevas formas que aparecen en sus esculturas parten de una relación con el cuerpo y proponen un juego en torno a él y su representación en la cultura visual.

Gandolfo nació en Mendoza, en 1965, egresado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es artista visual y ebanista, también se aboca al diseño de productos.

Expone desde el año 1986 dibujos, esculturas y objetos artísticos en forma paralela al desarrollo de su taller de carpintería. Expuso en instituciones del país y del exterior de manera grupal e individualmente en museos, ferias de arte y de diseño. Entre ellas: Bienal Iberoamericana de Diseño, ArteBA, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges y Colección “20 × 20” ARTE STRUKTURA de la Asociación Cultural Centro Internacional de Arte Contemporáneo, Milán – Italia.

image

Irina Kirchuk esculpe el mundo para darle una nueva forma en el MMAMM

Irina Kirchuk realiza obras que intervienen objetos recolectados y nuevos poniendo en jaque sus formas y sus lógicas de uso a partir de investigaciones sensibles sobre el paisaje urbano.

Sus obras proponen reflexiones sobre la obsolescencia material de nuestra sociedad de consumo con humor y dinamismo cromático.

Con referencias a la arquitectura, el diseño industrial y el entorno doméstico, sus piezas cargadas de ironía se camuflan con los objetos de uso diario esperando contar una historia distinta sobre su origen y su destino.

Kirchuk es una escultora nacida en Buenos Aires en 1983, y cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional. Graduada en UNA (Universidad Nacional de Arte) en Escultura, Buenos Aires (2008).

Continuó su formación en el Programa de Artistas de la Universidad Di Tella (2009/2010) y el Centro de Investigaciones Artísticas (2011), e hizo clínica con Fabián Burgos (2010/2012). Llevó su arte al Pabellón Norteamericano en la 52 o Bienal de Venecia (2007) y fue becada por el Museo Peggy Guggenheim Collection, Venecia (2005).

Además de su trabajo como artista con exposiciones en museos públicos y espacios privados, también se dedica a la coordinación y dirección de proyectos escultóricos y colecciones, y a la docencia.

En cuanto a sus exposiciones, Irina posea una amplísima participación en instituciones del país como del exterior acompañada por diversos premios a nivel internacional. Su experiencia es amplísima habiendo expuesto de manera grupal e individualmente en el Museo Moderno, Bs.As (2023); Museo MALBA, Bs As. (2023), Museo MAR, Mar del Plata (2023); Palacio Barolo, Bs.As. (2023) y ciudades de países tales como España, Italia, Francia y Brasil.

Los dibujos del célebre Francisco B. Correas recobran vida

En la sala Norte, el MMAMM presentará una colección de dibujos del célebre Francisco B. Correas que recorren tanto su exploración en el mundo de la caricatura como su trayectoria como profesor de la cátedra de Anatomía Artística en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Este conjunto de piezas, que integran la colección del museo, comprende dibujos anatómicos realizados a partir de modelos creados por estudiantes entre los años 1941 y 1946 que hoy en día son grandes referentes de las artes visuales de Mendoza.

La exposición también incluye piezas de su hija, la destacada artista Nora Correas, ampliando el recorrido generacional de la muestra.