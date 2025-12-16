16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Producción y empleo

Luján de Cuyo impulsa a emprendedores con capacitación y entrega de maquinaria

El plan municipal de Luján de Cuyo busca fortalecer emprendimientos locales y acompañar a familias que apuestan al trabajo y la producción.

image

En esta edición, 22 emprendedores lujaninos recibieron 41 maquinarias, esenciales para fortalecer y escalar sus actividades productivas. Entre los equipos entregados se encuentran máquinas de coser, bordadoras, impresoras 3D, herramientas metalúrgicas y equipamiento gastronómico como amasadoras, sobadoras, batidoras, hornos y pozos de frío. Todo orientado a mejorar la calidad del trabajo, ampliar la capacidad de producción y promover emprendimientos más sostenibles y competitivos.

image

Un mes de capacitación en Gestión de Emprendimientos

Esta entrega se realizó luego de que los beneficiarios completaran un mes de capacitación en Gestión de Emprendimientos, dictado por profesionales académicos, que les brindó herramientas claves en administración, planificación y comercialización.

El intendente Esteban Allasino encabezó la entrega y remarcó el compromiso de la comuna: “seguimos invirtiendo en los emprendedores de Luján de Cuyo. Cuando damos herramientas concretas, no solo fortalecemos proyectos: fortalecemos familias que quieren progresar y construir su propio camino”.

image

Además, el Municipio confirmó que en febrero se realizará la entrega a la segunda tanda de emprendedores, continuando así con la ampliación del programa.

Con esta nueva etapa, Luján de Cuyo reafirma que el desarrollo económico también se construye, acompañando a quienes ponen esfuerzo, creatividad y trabajo para salir adelante. La Municipalidad seguirá impulsando políticas activas para que cada emprendimiento tenga las herramientas necesarias para crecer.

