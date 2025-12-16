Luján de Cuyo impulsa a emprendedores con capacitación y entrega de maquinaria

El Municipio de Luján de Cuyo concretó una nueva etapa del programa Luján Cree en Vos, la iniciativa que combina capacitación y financiamiento para que más vecinos puedan profesionalizar sus proyectos y hacerlos crecer.
El plan municipal de Luján de Cuyo busca fortalecer emprendimientos locales y acompañar a familias que apuestan al trabajo y la producción.
En esta edición, 22 emprendedores lujaninos recibieron 41 maquinarias, esenciales para fortalecer y escalar sus actividades productivas. Entre los equipos entregados se encuentran máquinas de coser, bordadoras, impresoras 3D, herramientas metalúrgicas y equipamiento gastronómico como amasadoras, sobadoras, batidoras, hornos y pozos de frío. Todo orientado a mejorar la calidad del trabajo, ampliar la capacidad de producción y promover emprendimientos más sostenibles y competitivos.
Esta entrega se realizó luego de que los beneficiarios completaran un mes de capacitación en Gestión de Emprendimientos, dictado por profesionales académicos, que les brindó herramientas claves en administración, planificación y comercialización.
El intendente Esteban Allasino encabezó la entrega y remarcó el compromiso de la comuna: “seguimos invirtiendo en los emprendedores de Luján de Cuyo. Cuando damos herramientas concretas, no solo fortalecemos proyectos: fortalecemos familias que quieren progresar y construir su propio camino”.
Además, el Municipio confirmó que en febrero se realizará la entrega a la segunda tanda de emprendedores, continuando así con la ampliación del programa.
Con esta nueva etapa, Luján de Cuyo reafirma que el desarrollo económico también se construye, acompañando a quienes ponen esfuerzo, creatividad y trabajo para salir adelante. La Municipalidad seguirá impulsando políticas activas para que cada emprendimiento tenga las herramientas necesarias para crecer.