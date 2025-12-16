16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Amor y derechos

Un casamiento histórico en San Rafael: mascotas como testigos del "sí quiero"

El Registro Civil de San Rafael autorizó de manera excepcional que los animales participaran como testigos simbólicos, sin figurar en el acta oficial.

Toda la familia posando para el casamiento en San Rafael.

Darío Hernández y Nicolás Da Col llegaron al lugar acompañado por sus cinco perros: Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael. El acto comenzó a las 19.00, con la presencia de familiares, amistades y el equipo del Registro Civil local.

La celebración se concretó después de que, en octubre, la jefatura del Registro Civil autorizó de manera formal que las mascotas actuarán como testigos honoríficos o simbólicos, además de los testigos humanos exigidos por la normativa vigente. Esa resolución abrió la posibilidad de que los animales participaran de la ceremonia con un rol específico.

image
La torta del casamiento.

El antecedente había tomado estado público en octubre, cuando el Registro Civil provincial aprobó el pedido de la pareja luego de analizarlo como una solicitud excepcional. “Es un pedido poco común, pero no está fuera de la ley. Los animales no figuran en el acta oficial, pero pueden dejar su huella simbólica en un folio adicional”, explicaron en ese momento las autoridades.

La resolución se otorgó por considerar a los animales como parte de una familia afectiva real. Y eso fue precisamente lo que argumentaron los novios: “Son miembros de nuestra familia extendida”, había dicho Darío. “Queríamos compartir con ellos este día porque nos dieron un amor incondicional que jamás podríamos devolver del todo”.

image
Dar&iacute;o y Nicol&aacute;s junto a sus cinco perros y un acto de amor.

Darío y Nicolás junto a sus cinco perros y un acto de amor.

La boda de Darío y Nicolás —con sus cinco perros sellando el momento con huellas de tinta— fue, en ese sentido, más que una unión formal: fue la representación de una familia en toda su extensión. Una familia ensamblada no por la sangre, sino por el cuidado, la supervivencia y el amor.

Primer casamiento con perros como testigo del "sí"

