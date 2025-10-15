15 de octubre de 2025
{}
Cinco perros serán testigos del amor de sus dueños en San Rafael: la historia de Darío y Nicolás

Por primera vez, las mascotas oficiarán de testigos de casamiento en una ceremonia que se celebrará en San Rafael.

Una historia de amor marcará los libros del Registro Civil y sentará un precedente único que combina el amor de una pareja y la unión de una familia. Se trata del casamiento de Darío Hernández y Nicolás, quienes darán el "sí" en San Rafael con sus cinco perros de testigos.

Esta semana, la pareja, que reside en Buenos Aires, recibió la autorización para que sus cinco caninos rescatados puedan oficiar como testigos de su amor frente al Registro Civil. El 13 de diciembre será el día en el que Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael pondrán sus huellas con tinta hipoalergénica en los libros para dejar asentado el amor de Darío y Nicolás.

Darío Hernández y Nicolás perros
Los mejores compañeros estarán presentes en el día más importante.

Una historia de amor entre patitas de perros

Nicolás tiene 38 años, es contador, pero también rescatista, por lo que ha colaborado con diferentes refugios. La tarea de ayudar a los caninos lo obligó a albergar a algunos con los que se encariñó. Por su parte, Darío tiene 57 años, es abogado, trabaja en Cancillería y también ama a los perros.

Hace más de 13 años que se acompañan y a la hora de decidir cómo dar el "sí" eligieron que sea con la mejor compañía. Conocían casos de casamientos con testigos perrunos en Estados Unidos, por lo que buscaron ser los primeros en Argentina, pero para eso necesitaban algún Registro Civil que apoyara la iniciativa.

Darío Hernández y Nicolás perros
Algunos de los caninos que serán testigos del matrimonio en diciembre.

Para lograr el acompañamiento en su decisión, Darío como abogado presentó un planteo administrativo en el Registro Civil de Mendoza, donde solicitaban sumar testigos no humanos o de honor. Las autoridades provinciales reconocieron a las mascotas como seres sintientes, con valor y merecedoras de respeto.

Los cinco integrantes caninos de esta familia oficiarán como "testigos simbólicos del amor, compromiso y afecto" de la pareja y serán "testigos de honor no humanos", aunque esta figura no tendrá valor jurídico.

Los cincos hijos caninos que acompañarán a la feliz pareja:

  • Máxima es símil terrier, blanca y marrón,
  • Kibou es enteramente blanco,
  • Coco es totalmente negro y con algún gen de caniche,
  • Atilio es negro con blanco,
  • Rafael es un galgo marrón.

Fuente: con información de Clarín.

