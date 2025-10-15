15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 15 de octubre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3313 de este miércoles 15 de octubre, cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se lleva adelante a las 21.15, puso en juego un pozo de $6.300.000.000, y las quinielas registraron 1.200.000 apuestas en todo el país.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Quini 6 hizo nuevos millonarios: conocé a los ganadores y cuánto se llevaron
¡Fortuna!

Quini 6 hizo nuevos millonarios: conocé a los ganadores y cuánto se llevaron

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 15 de octubre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quiniela de Mendoza, agencia, sorteo, quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: de cuánto fue el sismo

El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de octubre

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez