Cae el financiamiento de la Seguridad Social y crece el déficit previsional

El analista Carlos Gallo repasó los datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social del tercer trimestre de 2025 y alertó sobre la caída en la relación entre aportantes y jubilados , el aumento del déficit previsional y las consecuencias de las reformas laborales implementadas en los últimos meses.

CG: El informe es muy completo. A junio de 2025 tenemos 1,42 aportantes por cada beneficio jubilatorio . En diciembre de 2024 eran 1,53. En seis meses cayó 0,11 puntos esa relación. Eso significa menos aportantes por cada jubilado , y eso afecta directamente el financiamiento del sistema.

CG: A la pérdida de empleo registrado . Desde que asumió Javier Milei se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo , principalmente en el sector privado . Se habló de que la flexibilización laboral iba a mejorar el mercado, pero los datos muestran lo contrario.

CG: El déficit previsional aumentó un 2 % . Pasamos de un 10 % en 2024 a un 12 % en 2025 . Esto se explica porque cayeron los ingresos tributarios que sostienen la ANSES , como el IVA y el impuesto País. Este último directamente desapareció, y el IVA también cayó, lo que refleja menos consumo y menos recaudación .

- ¿Qué impacto tiene eso en los jubilados?

CG: Significa menos recursos para pagar jubilaciones. Si el Estado busca superávit recortando prestaciones o eliminando moratorias, se agrava la situación. Ya lo estamos viendo: los jubilados no pueden hacer más esfuerzo, el bono sigue congelado y la movilidad por inflación apenas alcanza un 2,1% de aumento en noviembre.

- ¿Qué ocurre con quienes aún no pueden jubilarse?

CG: El panorama es muy preocupante. Solo una de cada diez mujeres llega a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte, y tres de cada diez varones. Hay una gran cantidad de personas que quedan fuera del sistema.

- ¿Qué rol tiene el Fondo Monetario Internacional en este contexto?

CG: El FMI insiste con la reforma previsional, que incluye aumentar la edad jubilatoria y eliminar las pensiones derivadas. Es decir, cuando fallece un jubilado, su cónyuge o hijos con discapacidad perderían el beneficio. También propone seguir reduciendo las prestaciones vigentes.

- ¿Cuál es la consecuencia social más visible de esta situación?

CG: Cada vez más adultos mayores buscan trabajo, algo que no se refleja en las estadísticas. Esto genera competencia laboral con los jóvenes, menos consumo, y por lo tanto menos empleo. Es un círculo vicioso del que hoy no se sale.

- ¿Qué mensaje deja este informe?

CG: Que la agenda de los jubilados está quedando de lado. Se habla de educación o de salud, pero la situación previsional se agrava en silencio. Hay que volver a ponerla en el centro del debate, porque todos, tarde o temprano, vamos a llegar a esa etapa de la vida.

