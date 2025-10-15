15 de octubre de 2025
¿Por qué se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre?

Cada 15 de octubre, el mundo celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Conocé el origen de esta efeméride y las claves para una correcta higiene de manos.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos el 15 de octubre?

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de esta práctica de higiene fundamental para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias, mediante un procedimiento simple y económico.

Día Mundial del Lavado de Manos: origen y significado

La efeméride se conmemora cada 15 de octubre por iniciativa de la Asociación Mundial para el Lavado de Manos (Global Handwashing Partnership, GHP), creada en 2008. Su origen se remonta a distintas propuestas surgidas entre la década de 1990 y los primeros años de los 2000, cuando programas públicos y privados comenzaron a promover el lavado de manos con jabón.

Tras su proclamación oficial, la celebración inició con la participación de 120 millones de niños en más de 70 países, quienes se higienizaron las manos con jabón. Desde entonces, gobiernos, escuelas, organizaciones internacionales y empresas públicas y privadas se sumaron a la iniciativa mediante campañas educativas, la construcción de lavabos y actividades comunitarias para promover la higiene.

0c6381b053f8e8c5a598eecc767b790c_L.jpg
El lavado de manos fue fundamental para reducir los contagios de Covid-19.

En la actualidad, la fecha mantiene el mismo propósito: recordar que el lavado correcto de manos es una medida sencilla, económica y accesible para prevenir enfermedades infecciosas.

Cómo lavarse las manos correctamente

  1. Mojarse las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la canilla y enjabonarse.
  2. Frotarse las manos hasta generar espuma, incluyendo el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas.
  3. Refregarse durante al menos 20 segundos. ¿Cómo calcularlo? Tarareá dos veces la canción de “Feliz cumpleaños” de principio a fin.
  4. Enjuagarse bien con agua corriente limpia.
  5. Secarse con una toalla limpia o al aire.

Fuente: OMS y Wikipedia

