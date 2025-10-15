15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Anotá

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

El Gobierno actualizó los requisitos para renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Mirá qué requisitos debés seguir para mantenerlo vigente y activo.

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

Certificado Único de Discapacidad: qué requisitos debés cumplir para mantenerlo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, el Gobierno nacional implementó modificaciones en la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En esta nota, te explicamos en detalle todos los requisitos que debés cumplir si o si para conservar tu certificado vigente y asegurarte de mantenerlo activo.

persona ciega
El Certificado Único de Discapacidad es esencial para personas con alguna condición de salud

El Certificado Único de Discapacidad es esencial para personas con alguna condición de salud

Requisitos para mantener el Certificado Único de Discapacidad en 2025

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para quienes presentan alguna condición de salud, ya que facilita el acceso a múltiples beneficios en áreas como educación, trabajo, transporte y salud.

Lee además
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 15 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

Pueden tramitarlo personas con dificultades de tipo:

  • Intelectual o mental
  • Visual
  • Motriz
  • Auditiva
  • Respiratoria
  • Cardiovascular
  • Renal o urológica
  • Digestiva o hepática

El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio del solicitante. Para iniciar el proceso, se requiere presentar:

  • Certificado médico actualizado (máximo seis meses) con diagnóstico detallado.
  • Estudios e informes médicos recientes.
  • DNI original y legible.
  • Carnet de obra social o prepaga, si corresponde.
  • Recibo de sueldo propio o, en caso de no trabajar, del familiar a cargo.
  • Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Es importante tener en cuenta que los documentos solicitados pueden variar según la edad del solicitante y el tipo de discapacidad.

Mantenete al día con todo lo que ocurre en Mendoza, Argentina y el mundo. Hacé click aquí y accedé a la información más completa y actualizada.

Temas
Seguí leyendo

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Becas Progresar: qué hacer si cometiste un error en tu declaración jurada

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de octubre de 2025

Presupuesto 2026: continuidad del ajuste pese a la fuerte contracción del gasto en 2025

El Banco Nación mejoró sus tasas de depósito a plazo fijo: cómo podés aprovecharlo

Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 15 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael.
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Te Puede Interesar

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Por Florencia Martinez del Rio
Bomberos tuvieron que rescatar a algunos de los ocupantes de los vehículos.
Vuelco

Grave accidente vial con heridos en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Por Sitio Andino Economía