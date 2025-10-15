15 de octubre de 2025
Tembló en Chile y se sintió en Mendoza: de cuánto fue el sismo

El sismo fue leve y duró pocos segundos en la provincia de Mendoza, pero varios vecinos lo sintieron. El epicentro fue al sureste de Parque Fray Jorge.

Por Sitio Andino Sociedad

Pasadas las 8:40 de la mañana, el piso se movió en Chile y Argentina. De acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad del país vecino, el sismo fue de magnitud 5.6, con epicentro a 10 km al SE de Parque Fray Jorge. Tuvo una profundidad de 49 km.

image
El sismo fue de mediana intensidad y se percibió entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins.

El sismo fue de mediana intensidad y se percibió a las 08:44 de este miércoles 15 de octubre. Se sintió, principalmente, entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins. Por la tarde del martes también tembló en Chile, 96 km al suroeste de Chacoma, aunque fue en una zona del país que no limita con Argentina y el movimiento telúrico de magnitud 5.5 pasó desapercibido en nuestro territorio.

Por otro lado, el pasado lunes 13 sí se movió el piso en la provincia. Según reporta el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), un sismo con epicentro en San Juan, sacudió la tierra a las 16 horas. Fue de magnitud de 4.6 y a una profundidad de 122 kilómetros.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

  • Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
  • Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
  • Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila

El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • recipiente con agua potable;
  • alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;
  • lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.
  • una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),
  • lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;
  • botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;
  • radio a pilas;
  • linterna y pilas;
  • silbato y guantes;
  • documentos personales y sus copias;
  • muda de ropa y manta de abrigo;
  • kit de aseo;
  • herramientas y alambre.
