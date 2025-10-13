13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El sismo tuvo una magnitud de 4.6 con epicentro en la provincia de San Juan. En la provincia de Mendoza duró pocos segundos, pero sacudió el piso con intensidad.

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre&nbsp;

Por Sitio Andino Sociedad

Alrededor de las 16, un fuerte sismo sacudió a la provincia de Mendoza. Según explica el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se registró en la Provincia de San Juan y tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 122 Kilómetros.

image

Según informaron desde INPRES, el sismo se produjo a 104 Kilómetros al NO de Mendoza, a 105 Kilómetros al SO de San Juan, a 48 Kilómetros al S de Barreal.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

  • Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
  • Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
  • Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila

El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • recipiente con agua potable;
  • alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;
  • lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.
  • una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),
  • lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;
  • botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;
  • radio a pilas;
  • linterna y pilas;
  • silbato y guantes;
  • documentos personales y sus copias;
  • muda de ropa y manta de abrigo;
  • kit de aseo;
  • herramientas y alambre.
Temas
