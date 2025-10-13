Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

Alrededor de las 16, un fuerte sismo sacudió a la provincia de Mendoza. Según explica el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se registró en la Provincia de San Juan y tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 122 Kilómetros.
image
Según informaron desde INPRES, el sismo se produjo a 104 Kilómetros al NO de Mendoza, a 105 Kilómetros al SO de San Juan, a 48 Kilómetros al S de Barreal.
Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo
Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.
Armar la mochila
El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.
La mochila debe tener:
recipiente con agua potable;
alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;
lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.
una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),
lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;
botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;