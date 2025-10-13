Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre

Alrededor de las 16, un fuerte sismo sacudió a la provincia de Mendoza. Según explica el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se registró en la Provincia de San Juan y tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 122 Kilómetros.

Según informaron desde INPRES, el sismo se produjo a 104 Kilómetros al NO de Mendoza, a 105 Kilómetros al SO de San Juan, a 48 Kilómetros al S de Barreal.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias. Armar la mochila El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

recipiente con agua potable;

alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;

lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.

una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),

lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;

botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;

radio a pilas;

linterna y pilas;

silbato y guantes;

documentos personales y sus copias;

muda de ropa y manta de abrigo;

kit de aseo;

herramientas y alambre.