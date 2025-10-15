Pasarela y arte en el Mes de la Inclusión en Malargüe

En el marco del Mes de la Inclusión Educativa , la escuela de Educación Integral 2-709 Doctor Roberto Órdenes realizó su Expo en la Plaza San Martín y se prepara para el Desfile de Modas Inclusivo, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe .

Silvia Beitl , docente del establecimiento, explicó que la Expo buscó mostrar los trabajos de los alumnos en los distintos talleres . Además, los estudiantes aprovecharon la ocasión para vender sus obras y recaudar fondos destinados al transporte para un próximo viaje a San Rafael, al Parque de la Aventura , regalo en el que participó SITIO ANDINO .

“La comunidad está respondiendo de manera muy positiva. Actividades como estas reflejan la importancia de la inclusión educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación de todos los estudiantes”, destacó Beitl.

La inclusión en la comunidad de Malargüe

La Escuela Roberto Órdenes realiza habitualmente actividades que concientizan sobre la educación inclusiva, donde la participación de las familias fortalece estas campañas. “Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos y apoyar esta hermosa tarea que es la inclusión”, agregó Silvia Beilt.

Por su parte, Cintia Pérez, directora de la institución, anunció que el Desfile de Modas Inclusivo celebrará su tercera edición el 24 de octubre a las 20 horas. Las entradas aún están disponibles, con un valor de 2 mil pesos para menores y 3 mil para mayores.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 22.28.04 (1) Cintia Pérez.

“Los chicos serán los protagonistas de este desfile”, señaló Pérez. El evento también contará con la actuación de los cantantes Sebastián Ferreyra y Los Hermanos Becerra, shows de academias de baile, sorteos y regalos para todos los asistentes.