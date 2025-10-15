15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Sumando esfuerzos

Pasarela y arte en el Mes de la Inclusión en Malargüe

En la Expo en Plaza San Martín, los alumnos de la escuela Roberto Órdenes mostraron sus talleres y recaudan fondos para un viaje educativo, mientras se prepararan para el desfile inclusivo.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 22.52.27
WhatsApp Image 2025-10-14 at 22.25.09 (1)
Silvia Bailt.

Silvia Bailt.

Silvia Beitl, docente del establecimiento, explicó que la Expo buscó mostrar los trabajos de los alumnos en los distintos talleres. Además, los estudiantes aprovecharon la ocasión para vender sus obras y recaudar fondos destinados al transporte para un próximo viaje a San Rafael, al Parque de la Aventura, regalo en el que participó SITIO ANDINO.

Lee además
Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

“La comunidad está respondiendo de manera muy positiva. Actividades como estas reflejan la importancia de la inclusión educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación de todos los estudiantes”, destacó Beitl.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 22.55.53

La inclusión en la comunidad de Malargüe

La Escuela Roberto Órdenes realiza habitualmente actividades que concientizan sobre la educación inclusiva, donde la participación de las familias fortalece estas campañas. “Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos y apoyar esta hermosa tarea que es la inclusión”, agregó Silvia Beilt.

Por su parte, Cintia Pérez, directora de la institución, anunció que el Desfile de Modas Inclusivo celebrará su tercera edición el 24 de octubre a las 20 horas. Las entradas aún están disponibles, con un valor de 2 mil pesos para menores y 3 mil para mayores.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 22.28.04 (1)
Cintia Pérez.

Cintia Pérez.

“Los chicos serán los protagonistas de este desfile”, señaló Pérez. El evento también contará con la actuación de los cantantes Sebastián Ferreyra y Los Hermanos Becerra, shows de academias de baile, sorteos y regalos para todos los asistentes.

Temas
Seguí leyendo

La maratón de la escuela Savio Primario de Malargüe: cuando correr significa ayuda

Entre conos y semáforos niños de Malargüe aprendieron sobre seguridad vial

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 14 de octubre

Elecciones 2025 en Malargüe: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 13 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 12 de octubre

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

LO QUE SE LEE AHORA
Liga Cacique en Guaymallén.
Juventud y expresión urbana

Guaymallén lanza la Liga Cacique, un encuentro para jóvenes que fusiona freestyle, deporte y arte

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Por Florencia Martinez del Rio
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Por Sitio Andino Economía
Los Mondino y un gran festejo por el ascenso del Lobo mendocino.
destacado

Gimnasia y Diego Mondino: del sacrificio en silencio al grito eterno del ascenso

Por Martín Sebastián Colucci