Sitio Andino y Parque de la Aventura hacen realidad el sueño de alumnos de la escuela Órdenes de Malargüe

Alumnos y docentes de la escuela de Educación Integral 2-709 Doctor Roberto Órdenes , de Malargüe , expresaron su agradecimiento a Sitio Andino, Radio Andina y Parque de la Aventura por el obsequio que les permitirá conocer y disfrutar de la naturaleza sanrafaelina.

La profesora Iris García , quien reparte su labor docente entre San Rafael y Malargüe , relató cómo surgió la participación del establecimiento en la celebración organizada por Medios Andinos y Parque de la Aventura , que finalmente les permitió resultar ganadores del regalo: una excursión para 30 estudiantes y sus docentes al espacio turístico, en San Rafael . Allí podrán disfrutar de puentes tibetanos, descenso en canopy, escaladas y caminatas en un entorno natural incomparable.

“Lo vi en Noticiero Andino, llegué a Malargüe y les propuse a mis compañeras y a la directora mi inquietud de anotar a los chicos ”, contó García. Agregó que los alumnos no fueron informados “hasta que ganamos”, lo que se transformó en una enorme alegría para toda la comunidad educativa de una escuela que cumple un rol social fundamental en el departamento.

Desde la organización de Parque de la Aventura indicaron la satisfacción por el establecimiendo que se hizo acreedor del regalo . " Los recibiremos con mucha alegría y haremos de su estadía una experiencia única ", manifestaron desde la firma que, junto a Sitio Andino, hizo posible el cumplimiento del sueño de una treintena de estudiantes y un grupo de docentes comprometidos de Malargüe.

La escuela Roberto Órdenes ya planifica el viaje

La docente destacó además el valor de la experiencia, al mencionar que “es muy importante para nosotros y para los chicos, sobre todo porque en Malargüe no tenemos algunos atractivos como los del Parque de la Aventura, por ejemplo las piletas, debido al clima”. Subrayó también el impacto positivo del viaje: “Muchos de los chicos nunca han viajado a San Rafael, y esta es una escuela especial”.

Acompañada por la directora Cintia Pérez y el resto del equipo docente, García agradeció a Medios Andinos, señalando que este viaje “es el broche de oro, un cierre de año distinto”.

Por su parte, Amparo Ortiz, alumna de la Escuela Roberto Órdenes, se mostró entusiasmada, como el resto de sus compañeros, por la aventura que los espera, y valoró la solidaridad de la comunidad, que colabora para cubrir algunos gastos del viaje.

También Lautaro Pardo, otro de los estudiantes, compartió su emoción al decir “estamos juntando fondos para el traslado, estoy muy emocionado”, dijo, recordando además que ya ha viajado a San Rafael en otras oportunidades para competir en maratones y otras pruebas atléticas.

La comunidad educativa de la escuela Roberto Órdenes vive esta experiencia como mucho más que un paseo. Es una oportunidad para soñar, compartir y celebrar el esfuerzo colectivo, recordando que cuando se abren puertas, también se abren horizontes.