10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Viaje de fin de año

Sitio Andino y Parque de la Aventura hacen realidad el sueño de alumnos de la escuela Órdenes de Malargüe

Gracias al regalo de Sitio Andino, Radio Andina y Parque Aventura, estudiantes y docentes de la escuela especial viajarán al multiespacio de San Rafael. Conocé la historia de los ganadores.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 22.42.42

La profesora Iris García, quien reparte su labor docente entre San Rafael y Malargüe, relató cómo surgió la participación del establecimiento en la celebración organizada por Medios Andinos y Parque de la Aventura, que finalmente les permitió resultar ganadores del regalo: una excursión para 30 estudiantes y sus docentes al espacio turístico, en San Rafael. Allí podrán disfrutar de puentes tibetanos, descenso en canopy, escaladas y caminatas en un entorno natural incomparable.

Lee además
Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos
Impacto psicológico y social

Escolaridad protegida en Mendoza: una estrategia en la educación para acompañar a estudiantes en riesgo
la escuela tecnica izsaky de malargüe impulsa acciones solidarias y ecologicas
Comunidad organizada

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas
Embed - ESCUELA GANADORA ANIVERSARIO SITIO ANDINO Y RADIO ANDINA.

“Lo vi en Noticiero Andino, llegué a Malargüe y les propuse a mis compañeras y a la directora mi inquietud de anotar a los chicos”, contó García. Agregó que los alumnos no fueron informados “hasta que ganamos”, lo que se transformó en una enorme alegría para toda la comunidad educativa de una escuela que cumple un rol social fundamental en el departamento.

Desde la organización de Parque de la Aventura indicaron la satisfacción por el establecimiendo que se hizo acreedor del regalo. "Los recibiremos con mucha alegría y haremos de su estadía una experiencia única", manifestaron desde la firma que, junto a Sitio Andino, hizo posible el cumplimiento del sueño de una treintena de estudiantes y un grupo de docentes comprometidos de Malargüe.

La escuela Roberto Órdenes ya planifica el viaje

La docente destacó además el valor de la experiencia, al mencionar que “es muy importante para nosotros y para los chicos, sobre todo porque en Malargüe no tenemos algunos atractivos como los del Parque de la Aventura, por ejemplo las piletas, debido al clima”. Subrayó también el impacto positivo del viaje: “Muchos de los chicos nunca han viajado a San Rafael, y esta es una escuela especial”.

Acompañada por la directora Cintia Pérez y el resto del equipo docente, García agradeció a Medios Andinos, señalando que este viaje “es el broche de oro, un cierre de año distinto”.

Por su parte, Amparo Ortiz, alumna de la Escuela Roberto Órdenes, se mostró entusiasmada, como el resto de sus compañeros, por la aventura que los espera, y valoró la solidaridad de la comunidad, que colabora para cubrir algunos gastos del viaje.

También Lautaro Pardo, otro de los estudiantes, compartió su emoción al decir “estamos juntando fondos para el traslado, estoy muy emocionado”, dijo, recordando además que ya ha viajado a San Rafael en otras oportunidades para competir en maratones y otras pruebas atléticas.

La comunidad educativa de la escuela Roberto Órdenes vive esta experiencia como mucho más que un paseo. Es una oportunidad para soñar, compartir y celebrar el esfuerzo colectivo, recordando que cuando se abren puertas, también se abren horizontes.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 10 de octubre

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Fin de semana largo: así trabaja el comercio en Mendoza este viernes feriado

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará

10 de octubre: por qué se celebra el Día Nacional de la Danza

¿Por qué se recuerda el Día del Industrial Panadero en Argentina el 10 de octubre?

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?
Precios

Fin de semana largo: ¿Son más baratos los alquileres temporarios en Mendoza o Chile?

Por Sofía Pons
YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta
Atención

YPF anunció un importante acuerdo internacional para exportar gas desde Vaca Muerta

Por Sitio Andino Economía
Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Por Luis Calizaya