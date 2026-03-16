16 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Educación Secundaria

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas

Según un informe de la DGE, la repitencia en las escuelas secundarias estatales de Mendoza alcanzó el 25%, frente al 9% registrado en el sector privado.

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Los recientes datos de la DGE sobre el ciclo 2025 exponen una profunda brecha en Mendoza: la repitencia en secundarias estatales (25%) casi triplica a la de gestión privada (9,32%). Esta disparidad revela una "educación de dos velocidades" donde la continuidad institucional y el compromiso familiar aparecen como factores determinantes para evitar el fracaso escolar en la provincia.

En el medio de ambos extremos se ubican las escuelas Técnicas, que muestran una mayor capacidad de retención con un índice de repitencia del 21,04%. Para las autoridades educativas, estos números no son aleatorios y responden a factores estructurales y sociales que van más allá de lo estrictamente pedagógico.

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Secundaria: el valor de la "trayectoria completa"

Tras conocerse los resultados oficiales, Sitio Andino dialogó con Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria de la provincia de Mendoza, quien aseguró que una de las claves de esta brecha reside en la continuidad institucional.

"En el ámbito privado, muchos alumnos cumplen una trayectoria completa, permaneciendo en la misma institución desde el nivel Inicial hasta el último año de la Secundaria", explicó la funcionaria.

Este modelo contrasta con las "secundarias puras" de la gestión estatal, donde la mayoría de los estudiantes ingresan tras finalizar la primaria en otras instituciones..

Este quiebre en el vínculo institucional obliga a procesos de articulación y adaptación que, en muchos casos, no logran evitar el desgranamiento o la repitencia en los primeros años del nivel medio.

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Para la funcionaria, una de las claves de esta brecha reside en la continuidad institucional.

Para la funcionaria, una de las claves de esta brecha reside en la continuidad institucional.

La "corresponsabilidad" familiar como escudo

Sin embargo, el factor que la gestión escolar destaca como decisivo es la corresponsabilidad de las familias. Desde la DGE sostienen que el acompañamiento adulto es el "escudo" más efectivo contra el fracaso escolar.

"La escuela no puede sola", advirtió Páez, quien subrayó que el compromiso de los padres es fundamental para cumplir con los porcentajes de asistencia y las instancias de recuperación.

La titular de Educación Secundaria, además, trazó un paralelismo con el comportamiento social en eventos extraescolares: "Este año, en el UPD (Último Primer Día), vimos una presencia masiva de adultos que evitó incidentes. Esa misma lógica de acompañamiento es la que necesitamos dentro del proceso de aprendizaje".

padres hablando con hija sobre bullying

Más exigencia, bajo impacto

El informe también analizó el regreso a la normativa prepandemia, que establece que los alumnos solo pueden pasar de año con un máximo de dos materias pendientes. A pesar de que hubo pedidos de excepción para mantener la flexibilidad de años anteriores (que permitía hasta tres materias), la DGE mantuvo la firmeza en la exigencia.

Contrario a los pronósticos de algunos sectores, este endurecimiento de las reglas tuvo un impacto marginal: la repitencia solo varió un 4%. Para el gobierno escolar, esto confirma que la exigencia no es el motor del abandono, sino que el problema central radica en la falta de terminalidad y en la desconexión del alumno con los exámenes finales.

El desafío para 2026 será fortalecer las horas de mejora institucional (PMI) y los dispositivos de apoyo en las escuelas estatales, buscando que el 25% de repitencia baje sin necesidad de flexibilizar la vara académica, sino consolidando el compromiso de todo el entorno del estudiante.

Claves para entender la brecha educativa en Mendoza

¿Por qué la repitencia en las escuelas estatales es tres veces mayor que en las privadas?

Según la DGE, la diferencia no es solo pedagógica sino estructural. En el sector privado predomina la "trayectoria completa" (el alumno permanece en la misma institución desde jardín), mientras que en el Estado las "secundarias puras" reciben alumnos de diversas primarias, lo que debilita el vínculo institucional y dificulta el seguimiento personalizado del estudiante.

¿Cómo impactó la vuelta a la normativa de pasar de año con solo dos materias?

A pesar de que se eliminaron las flexibilizaciones de la pandemia y se volvió a la exigencia de máximo dos materias pendientes, el impacto en la repitencia fue de apenas un 4%. Para las autoridades, esto demuestra que la exigencia no es la causa del fracaso escolar, sino que los alumnos logran adaptarse cuando hay reglas claras y acompañamiento.

¿Qué rol juegan las familias en estas estadísticas de repitencia?

La gestión escolar define este factor como "corresponsabilidad". Se ha detectado que el acompañamiento adulto es el principal escudo contra la repitencia. En las escuelas con mejores índices, las familias suelen estar más involucradas en las instancias de recuperación y en el control de la asistencia, factores que la DGE considera determinantes para lograr el egreso efectivo.

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