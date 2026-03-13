Secundaria en Mendoza: hubo récord de asistencia, pero el 20% de los alumnos repitió el año.

La Dirección General de Escuelas de Mendoza difundió el informe final de promoción de la Secundaria correspondiente al ciclo lectivo 2025, arrojando datos que exponen una dualidad en el sistema provincial: una permanencia casi total de los alumnos en las aulas, pero con una barrera académica que dejó al 20% de la matrícula en el mismo curso .

De acuerdo con el relevamiento, que incluye las instancias de intensificación de diciembre de 2025 y febrero de 2026, el 79,69% de los estudiantes logró promocionar , mientras que el resto permaneció en el mismo año.

Esta cifra se da en un contexto de nuevas reglas de juego, tras la eliminación de la histórica mesa de marzo , medida que buscó ordenar las trayectorias y evitar el inicio del ciclo lectivo con materias pendientes.

Secundaria: resultados y nuevas reglas en la promoción

El detalle del informe precisa que el 56,04% de los alumnos aprobó de forma directa al finalizar el cursado regular. En tanto, un 23,65% adicional consiguió acreditar sus saberes durante las etapas de recuperación de verano.

Desde la cartera educativa destacaron que, pese a contar con una instancia menos de recuperación por la quita del turno de marzo, el sistema mostró una leve mejora en la resolución de pendientes durante febrero.

En la Secundaria Orientada, por ejemplo, la promoción en dicho mes subió del 8,29% en 2024 al 9,80% en el último ciclo.

El contraste entre retención y permanencia

Uno de los puntos más sólidos del informe es el índice de retención escolar, que alcanzó un histórico 98,22%. Este indicador refleja que la gran mayoría de los jóvenes que iniciaron el año se mantuvieron dentro de la institución escolar hasta el cierre del ciclo, reduciendo significativamente el abandono.

Sin embargo, la repitencia muestra disparidades según la modalidad y el tipo de gestión:

Secundaria Orientada: registra el nivel más alto de repitencia con un 25,01% .

Secundaria Técnica: presenta un 21,04% de alumnos que no promocionaron.

Educación privada: el indicador es notablemente más bajo, con una repitencia de apenas el 9,32% y una promoción superior al 90%.

Secundaria.jpg En la Secundaria Orientada se registró el mayor nivel de repitencia.

El tramo final de la secundaria sigue presentándose como el "cuello de botella" del sistema. En la modalidad orientada, el 35,18% de los estudiantes del último año aún adeuda materias, una situación que posterga el egreso efectivo y la obtención del título.

Preguntas sobre la promoción escolar en Mendoza

¿Con cuántas materias previas se puede pasar de año en la Secundaria?

De acuerdo con la normativa vigente de la DGE, un alumno solo puede promocionar al año inmediato superior si adeuda, como máximo, dos materias. Si el estudiante tiene tres o más espacios curriculares sin acreditar tras las mesas de febrero, debe permanecer en el mismo curso.

¿Qué pasó con las mesas de examen de marzo?

A partir del ciclo lectivo 2025, la instancia de marzo fue eliminada. El objetivo de esta medida es que las trayectorias escolares sean más ordenadas y que el estudiante comience el nuevo año con su situación académica definida, trasladando el periodo de recuperación a los meses de diciembre y febrero.

¿Cuál es la diferencia entre "retención" y "promoción"?

La retención (que fue récord con el 98,22%) indica que el alumno no abandonó la escuela y se mantuvo dentro del sistema. La promoción (cercana al 80%), en cambio, se refiere a los alumnos que efectivamente cumplieron con los requisitos académicos para avanzar de año. Por eso, aunque los chicos están en la escuela, el nivel de exigencia técnica ha hecho que la repitencia se mantenga en el 20%.