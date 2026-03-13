13 de marzo de 2026
Adopción: buscan una familia para una adolescente mendocina

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública para encontrar postulantes a guarda con fines de adopción para una joven.

La Justicia lanzó la convocatoria pública de postulantes a guarda con fines de adopción de una adolescente.&nbsp;

La Justicia lanzó la convocatoria pública de postulantes a guarda con fines de adopción de una adolescente. 

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia dispuesta a asumir la guarda con fines de adopción de una adolescente mendocina que actualmente se encuentra en estado de adoptabilidad.

El llamado busca postulantes que quieran ofrecerle un hogar y acompañarla en su crecimiento.

Una adolescente que sueña con una familia

La joven, cuyo nombre comienza con la letra “S”, es descrita como extrovertida, charlatana y con facilidad para establecer vínculos con otras personas.

Según se informó desde el Juzgado, se trata de una adolescente que se desenvuelve con gran autonomía y que disfruta compartir con otros niños, adolescentes y adultos.

Actualmente cursa segundo año del nivel secundario en una escuela de su zona, en el turno tarde. Ella misma cuenta que le gusta asistir a clases y que allí tiene muchos amigos.

Además, le gusta el deporte, aunque por su horario escolar hoy no puede practicarlo con regularidad.

"S" tiene buen estado general de salud y asiste a tratamiento psicológico, un espacio que le permite trabajar y elaborar distintas experiencias vinculadas a su historia familiar.

Desde el Juzgado indicaron que la joven mantiene referencias afectivas hacia su familia de origen, con quienes conserva vínculos emocionales. También tiene tres hermanos, con quienes le gustaría poder mantener contacto de manera esporádica en el futuro.

El deseo de tener una familia

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es el deseo que la adolescente expresa respecto de su futuro. Según se informó, le gustaría integrarse a una familia que la acompañe, la contenga y la ayude a progresar mientras transita su camino hacia la adultez.

Además, no presenta inconvenientes en mudarse de ciudad, ya que manifiesta interés por conocer nuevos lugares.

Cómo postularse para la adopción

Las personas o familias que deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza (RPA).

Para obtener más información o iniciar el proceso, se puede:

Enviar un correo electrónico a: [email protected]

Enviar un mensaje de WhatsApp al: 261 6799541

