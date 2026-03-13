13 de marzo de 2026
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Un sismo de magnitud 6,5 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

El movimiento fue de magnitud 6,5, con epicentro en Chile, y se percibió en varias zonas de Mendoza. ¿Vos lo sentiste?

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Por Soledad Maturano

Un fuerte sismo se sintió durante la mañana de este viernes en la provincia de Mendoza. El movimiento ocurrió a las 10.39 y fue percibido en distintos puntos del territorio provincial, generando sorpresa por la intensidad del temblor.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de la ciudad chilena de Huasco y alcanzó una magnitud de 6,5 grados. Además, el organismo informó que el fenómeno se produjo a una profundidad de 27 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido con claridad en varias zonas de la región.

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sismo en chile
El temblor fue de 6.5

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Qué informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Minutos después del evento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) difundió su reporte preliminar. Según el organismo, el epicentro se ubicó 144 kilómetros al norte de Coquimbo, 201 kilómetros al suroeste de Copiapó y 231 kilómetros al noroeste de Colangüil, con coordenadas -28.71 de latitud y -71.692 de longitud.

El informe confirmó una magnitud de 6,5 y una profundidad de 27 kilómetros.

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