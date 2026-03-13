Día Mundial del Sueño: el origen de la fecha y claves para mejorar el descanso

Dormir bien es fundamental para la salud , pero millones de personas en el mundo no logran descansar lo suficiente. Por eso se conmemora el Día Mundial del Sueño , una fecha que busca concientizar sobre los efectos de la falta de descanso y promover hábitos para dormir mejor .

La efeméride se celebra cada tercer viernes de marzo , una jornada dedicada a promover hábitos saludables y a difundir información sobre los problemas asociados al descanso insuficiente.

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Buscan una familia para una adolescente mendocina que espera ser adoptada

Fue impulsada por especialistas y organizaciones vinculadas a la investigación y medicina del sueño, con el objetivo de prevenir y tratar trastornos como el insomnio, la apnea o la somnolencia crónica . La iniciativa es promovida a nivel internacional por la World Sleep Society , entidad que reúne a profesionales e investigadores dedicados al estudio del sueño .

La primera celebración se realizó en 2008 y, desde entonces, la fecha se convirtió en una plataforma global para difundir conocimiento sobre los ritmos circadianos , la importancia del descanso y el impacto que la falta de sueño puede tener en la salud física y mental .

sueno-dormirjpg.webp Un mal sueño tiene su impacto en el organismo humano. Foto: Archivo

El sueño es un proceso esencial para el organismo. Durante el descanso, el cuerpo regula funciones clave como la memoria, el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal.

Sin embargo, millones de personas en el mundo sufren problemas para dormir. Los especialistas advierten que la falta de sueño sostenida puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, depresión y trastornos cognitivos.

Por ese motivo, el Día Mundial del Sueño busca generar conciencia sobre la necesidad de adoptar hábitos saludables y de consultar a profesionales ante la presencia de dificultades persistentes para dormir.

Las seis claves para mejorar el descanso

Los especialistas recomiendan adoptar algunas prácticas simples que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño:

1. Mantener un horario regular

Intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico. En adultos, lo recomendable es dormir al menos siete horas por noche.

2. Cuidar lo que se consume antes de dormir

Evitar comidas abundantes antes de acostarse y reducir el consumo de cafeína, alcohol o nicotina durante la noche, ya que pueden interferir con el descanso.

3. Crear un ambiente adecuado para dormir

Un dormitorio fresco, oscuro y silencioso favorece el descanso. También se recomienda limitar el uso de pantallas antes de acostarse, ya que la luz artificial puede alterar el sueño.

4. Limitar las siestas diurnas

Dormir durante el día puede afectar el descanso nocturno. Si se toman siestas, lo ideal es que sean breves y no superen una hora.

5. Incorporar actividad física

Realizar ejercicio con regularidad contribuye a mejorar la calidad del sueño, aunque es aconsejable evitar la actividad intensa cerca de la hora de dormir.

6. Reducir el estrés antes de acostarse

Practicar técnicas de relajación, meditación o simplemente desconectarse de las preocupaciones del día puede facilitar la conciliación del sueño

Fuente: Mayo Clinic