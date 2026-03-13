13 de marzo de 2026
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Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura entre los restos hallados en La Perla

Ramiro Sergio Bustillo Rubio, mendocino desaparecido en 1977, fue identificado entre los restos hallados en el ex centro clandestino La Perla.

Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura entre los restos hallados en La Perla

Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura entre los restos hallados en La Perla

Por Sitio Andino Sociedad

A casi 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

Entre las víctimas identificadas se encuentra un mendocino: Ramiro Sergio Bustillo Rubio, un joven de 27 años oriundo de San Rafael que fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 y que permanecía desaparecido desde entonces. Bustillo Rubio militaba en el Partido Comunista.

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A través de sus redes sociales, la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. informó: “Ramiro Sergio Bustillo Rubio es una de las 12 víctimas cuyos restos fueron encontrados en terrenos del ex centro clandestino La Perla e identificados. Fue desaparecido en 1977. Militaba en el Partido Comunista”.

Quién era Ramiro Bustillo Rubio

Según informó el medio cordobés La Tinta, Ramiro cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como obrero. Tenía un hijo pequeño y, junto a su pareja, esperaba el nacimiento de su segundo hijo.

Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977 en la vía pública de la ciudad de Córdoba, en un operativo vinculado al III Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez.

Dia Memoria derechos humanos desaparecidos
Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.

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Tras su detención, fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y posteriormente al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.

Desde su entorno familiar compartieron un mensaje tras la identificación de sus restos:

El único relato es la verdad. Y la verdad es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, atravesados por sensaciones. Porque ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo. El único relato es la verdad. Y la verdad es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años, tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, atravesados por sensaciones. Porque ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo.

Cómo fue el hallazgo de los restos en La Perla

El hallazgo fue resultado de un extenso trabajo de investigación y de los análisis antropológicos y genéticos realizados sobre restos óseos recuperados en la Guarnición Militar La Calera. Las excavaciones arqueológicas realizadas por el EAAF durante 2025 permitieron recuperar restos óseos humanos que estaban mezclados y dispersos en dos sectores de la zona conocida como Loma del Torito, en La Calera.

Las tareas fueron encabezadas por el equipo forense con la colaboración de profesionales del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Tribunales federales,derechos humanos - 96004

Durante los trabajos también se detectaron evidencias de antiguas fosas removidas, lo que coincide con testimonios judiciales que indicaban que en ese sector los cuerpos habían sido enterrados y luego trasladados a otros lugares.

Cómo aportar información o muestras de ADN

Los familiares de personas desaparecidas que ya hayan aportado muestras de sangre y necesiten actualizar sus datos de contacto pueden comunicarse con el juzgado al (0351) 4335772 o por correo electrónico a [email protected].

También pueden contactarse con el Equipo Argentino de Antropología Forense al 0800 345 3236 o por mail a [email protected].

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