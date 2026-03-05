Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años

La Justicia busca familias para la adopción de un niño de 12 años y una adolescente de 16. Las áreas de Gestión Judicial Asociada de Familia (GE.JU.A.F.) de Maipú y el Tercer Juzgado de Familia de General Alvear de la provincia de Mendoza difundió la convocatoria.
Un niño de 12 años busca una familia en Mendoza
De acuerdo al texto oficial de la convocatoria, "C" se encuentra viviendo en el ámbito institucional desde hace mucho tiempo. "Es una persona muy afectuosa" y le encantan "los juegos al aire libre". El pequeño disfruta de ir a la cancha e irse de vacaciones.
En lo relativo a su educación, "C" comenzó a cursar el 1° año de la secundaria y, como presenta una discapacidad en el área de la intelectualidad tiene "dificultades en la incorporación de la lecto-escritura".
El juzgado busca una familia que pueda acompañarlo en su desarrollo y potenciar su entusiasmo para construir una nueva vida.
Una joven de 16 años espera encontrar una familia en Mendoza
Por su parte, el Juzgado de Familia de General Alvear convoca a postular a la adopción de "T", una joven de 16 años, cumplidos este año, que asiste a una escuela especial de su zona.
Según las autoridades, la adolescente presenta "rendimiento intelectual por debajo del promedio, por lo que disfruta de muchas actividades infantiles". Además, le gusta ir a la plaza o al centro de compras.
Quienes la conocen afirman que "T" es una joven tranquila, amistosa y cariñosa, que necesita referentes afectivos en los que apoyarse para adquirir habilidades que le permitan autonomía.
Adopción en Mendoza: cómo postularse
Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541 (para el caso de "C") y al 0261-4495476 / 4498641 (para el caso de "T"), canales habilitados para recibir consultas y postulaciones
Desde el Poder Judicial recordaron que este tipo de convocatorias públicas buscan garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, cuando no ha sido posible su permanencia en su entorno de origen.