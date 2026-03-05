Buscan familias para la adopción de dos adolescentes de 12 y 16 años

El Poder Judicial de Mendoza difundió convocatorias para la adopción de un chico de 12 años y una adolescente de 16. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La Justicia busca familias para la adopción de un niño de 12 años y una adolescente de 16 . Las áreas de Gestión Judicial Asociada de Familia (GE.JU.A.F.) de Maipú y el Tercer Juzgado de Familia de General Alvear de la provincia de Mendoza difundió la convocatoria.

De acuerdo al texto oficial de la convocatoria, " C " se encuentra viviendo en el ámbito institucional desde hace mucho tiempo. "Es una persona muy afectuosa " y le encantan "los juegos al aire libre". El pequeño disfruta de ir a la cancha e irse de vacaciones .

En lo relativo a su educación, " C " comenzó a cursar el 1° año de la secundaria y, como presenta una discapacidad en el área de la intelectualidad tiene " dificultades en la incorporación de la lecto-escritura ".

El juzgado busca una familia que pueda acompañarlo en su desarrollo y potenciar su entusiasmo para construir una nueva vida.

Poder judicial juzgado de familia y minoridad El Onceavo Juzgado de Familia y el Registro de Adopción de la provincia de Mendoza realizaron una solicitud pública para adoptar a un adolescente. Foto: Cristian Lozano

Una joven de 16 años espera encontrar una familia en Mendoza

Por su parte, el Juzgado de Familia de General Alvear convoca a postular a la adopción de "T", una joven de 16 años, cumplidos este año, que asiste a una escuela especial de su zona.

Según las autoridades, la adolescente presenta "rendimiento intelectual por debajo del promedio, por lo que disfruta de muchas actividades infantiles". Además, le gusta ir a la plaza o al centro de compras.

Quienes la conocen afirman que "T" es una joven tranquila, amistosa y cariñosa, que necesita referentes afectivos en los que apoyarse para adquirir habilidades que le permitan autonomía.

Adopción en Mendoza: cómo postularse

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541 (para el caso de "C") y al 0261-4495476 / 4498641 (para el caso de "T"), canales habilitados para recibir consultas y postulaciones

Desde el Poder Judicial recordaron que este tipo de convocatorias públicas buscan garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, cuando no ha sido posible su permanencia en su entorno de origen.