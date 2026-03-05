5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Salud pública

Arrancó la vacunación antigripal 2026 en Malargüe con cobertura en toda la zona rural

El Área Sanitaria Malargüe confirmó la distribución en todos los centros de salud, incluidos Agua Escondida, Ranquil Norte y Bardas Blancas.

Equipos sanitarios en la zona rural de Malargüe.

Equipos sanitarios en la zona rural de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó de manera anticipada en Malargüe, priorizando al personal de salud y garantizando la distribución de dosis en todos los centros sanitarios, tanto urbanos como rurales. Desde el Área Sanitaria destacaron la cobertura en parajes alejados y reforzaron la importancia de inmunizar a los grupos de riesgo.

Vacunación antigripal en Malargüe

El jefe del Vacunatorio Malargüe, Jorge Martínez, dependiente del Área Sanitaria Departamental, confirmó que la campaña de vacunación antigripal se inició esta semana, adelantándose al calendario habitual. En una primera etapa, las dosis fueron destinadas al personal sanitario local, con el objetivo de fortalecer la protección del sistema de salud ante la temporada invernal.

Lee además
La Policía de Mendoza logró el secuestro de animales en Malargüe.
Lucha contra el abigeato en Mendoza

En Malargüe secuestran 12 animales sin documentación y detienen a un hombre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo

Martínez aseguró que las vacunas ya fueron distribuidas “en todos los centros de salud” del departamento, tanto en la zona urbana como en el amplio territorio rural. En ese sentido, mencionó establecimientos de parajes como Agua Escondida, Ranquil Norte y Bardas Blancas, remarcando que la cobertura está garantizada en cada punto sanitario.

Embed - MALARGÜE: CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

En lo que va de la Campaña 2026, el responsable del vacunatorio indicó que “hemos hecho bastantes vacunas”, avanzando con la inmunización de los grupos priorizados, embarazadas, puérperas hasta diez días después del parto, mayores de 65 años y niños de entre 6 y 24 meses incluidos en el calendario nacional. Además, se vacuna a personas con enfermedades crónicas, consideradas población de riesgo.

El funcionario subrayó que en las próximas semanas se intensificarán los operativos en la zona rural, no solo con la vacuna antigripal sino con todas las dosis del calendario. Estas tareas se desarrollan con un fuerte despliegue logístico que involucra a médicos, enfermeros, agentes sanitarios y choferes que recorren caminos de tierra y huellas ganaderas, muchas veces en condiciones adversas.

Desde el Área Sanitaria remarcaron que la vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y evitar contagios, y recordaron que las campañas se sostienen durante todo el año, tanto en campañas en escuelas como en cada centro de salud del departamento.

Temas
Seguí leyendo

El segundo volcán más activo del país, que está en Mendoza, ya tiene nuevo sistema de monitoreo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de marzo

Malargüe en alerta: más de 20 citados por riñas masivas tras la viralización de impactantes videos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo

En Malargüe suspendieron un UPD con más de 40 menores y consumo de alcohol

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
octavo aniversario de aristides villanueva: line up, combos y cortes de transito
Evento masivo

Octavo aniversario de Arístides Villanueva: line up, combos y cortes de tránsito

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Mendoza se diferencia en la licencia de conducir y mantiene el límite legal en los 18 años.
Seguridad vial y jóvenes

Mendoza, a contramano del país: no permite manejar a los 17 años

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras