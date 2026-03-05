Arrancó la vacunación antigripal 2026 en Malargüe con cobertura en toda la zona rural

Equipos sanitarios en la zona rural de Malargüe.

Por Claudio Altamirano







La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó de manera anticipada en Malargüe, priorizando al personal de salud y garantizando la distribución de dosis en todos los centros sanitarios, tanto urbanos como rurales. Desde el Área Sanitaria destacaron la cobertura en parajes alejados y reforzaron la importancia de inmunizar a los grupos de riesgo.

Vacunación antigripal en Malargüe El jefe del Vacunatorio Malargüe, Jorge Martínez, dependiente del Área Sanitaria Departamental, confirmó que la campaña de vacunación antigripal se inició esta semana, adelantándose al calendario habitual. En una primera etapa, las dosis fueron destinadas al personal sanitario local, con el objetivo de fortalecer la protección del sistema de salud ante la temporada invernal.

Martínez aseguró que las vacunas ya fueron distribuidas “en todos los centros de salud” del departamento, tanto en la zona urbana como en el amplio territorio rural. En ese sentido, mencionó establecimientos de parajes como Agua Escondida, Ranquil Norte y Bardas Blancas, remarcando que la cobertura está garantizada en cada punto sanitario.

Embed - MALARGÜE: CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL En lo que va de la Campaña 2026, el responsable del vacunatorio indicó que “hemos hecho bastantes vacunas”, avanzando con la inmunización de los grupos priorizados, embarazadas, puérperas hasta diez días después del parto, mayores de 65 años y niños de entre 6 y 24 meses incluidos en el calendario nacional. Además, se vacuna a personas con enfermedades crónicas, consideradas población de riesgo.

El funcionario subrayó que en las próximas semanas se intensificarán los operativos en la zona rural, no solo con la vacuna antigripal sino con todas las dosis del calendario. Estas tareas se desarrollan con un fuerte despliegue logístico que involucra a médicos, enfermeros, agentes sanitarios y choferes que recorren caminos de tierra y huellas ganaderas, muchas veces en condiciones adversas. Desde el Área Sanitaria remarcaron que la vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y evitar contagios, y recordaron que las campañas se sostienen durante todo el año, tanto en campañas en escuelas como en cada centro de salud del departamento.

Compartí la nota:







