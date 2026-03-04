El segundo volcán más activo del país, que está en Mendoza, ya tiene nuevo sistema de monitoreo

El monitoreo del complejo volcánico Planchón-Peteroa , en Malargüe , dio un salto histórico tras una campaña de dos semanas en condiciones extremas de cordillera. Se instaló instrumental de última generación, superior a 280 mil dólares , que lleva la vigilancia “a otro nivel superior” sobre el segundo volcán más activo del país .

En diálogo con SITIO ANDINO , Sebastián García, director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) , dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) , realizó un balance de la campaña que finalizó en los últimos días en el volcán ubicado en el límite con Chile, actualmente en alerta técnica amarilla .

De interés Malargüe es uno de los lugares con más volcanes del mundo: cuántos tiene

El investigador explicó que “fueron dos semanas de arduo trabajo”, en las que se logró cumplir el objetivo central: ampliar y modernizar la red de monitoreo del volcán Peteroa , una meta planificada desde hace años y que finalmente pudo concretarse este verano. El avance cobra especial relevancia a partir del incremento de la actividad geológica registrado desde la segunda mitad de 2025.

Sebastián García remarcó que la concreción del convenio entre el SEGEMAR y el Gobierno de Mendoza , con el apoyo de la Municipalidad de Malargüe, resultó clave para llevar adelante “esta tarea titánica” , teniendo en cuenta que el macizo se encuentra en una zona remota de alta montaña, de difícil acceso.

La logística desplegada fue de gran envergadura. Se requirió apoyo aéreo del Cuerpo de Aviación Policial, además de medios terrestres que recorrieron extensas distancias por rutas de alta montaña. Durante un poco más de catorce días, el equipo trabajó en altura, transportando equipos pesados y delicados en condiciones climáticas extremas.

A este esfuerzo se sumó un equipo interdisciplinario integrado por especialistas y técnicos de Protección Civil, el Observatorio Pierre Auger, la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de Neuquén e ICES, entre otros organismos. “Hubo muchísimas personas involucradas; sin ese trabajo conjunto hubiera sido imposible”, subrayó García.

El resultado es una red de monitoreo moderna que permitirá realizar un seguimiento mucho más detallado de la actividad interna del volcán Peteroa, considerado el segundo más activo de la Argentina. “Estamos llevando el monitoreo a otro nivel, superior”, enfatizó el director del OAVV, al destacar que el nuevo instrumental, valuado en más de 280 mil dólares, incrementa notablemente la capacidad de detección temprana.

Embed - MALARGUE : VOLCAN PLANCHON PETEROA

Observación en tiempo real del volcán Peteroa

Uno de los hitos más importantes de la campaña fue la instalación, por primera vez, de una estación en el borde de la caldera. El enorme cráter alberga cuatro bocas eruptivas, una de ellas activa y con emanación constante de gases y vapor de agua. Allí se colocó una cámara en vivo que permitirá observar en tiempo real la dinámica interna.

“Ahora contamos con imágenes directas del cráter, algo inédito para este volcán, que nos dará un nivel de detalle excepcional”, explicó García. Además, se instaló una estación sismológica que aportará datos precisos sobre los movimientos internos y posibles cambios en el comportamiento del sistema.

En paralelo, especialistas geoquímicos tomaron muestras de gases para analizar el impacto de la actividad registrada en octubre pasado, cuando se produjo emisión de ceniza y expulsión de bombas volcánicas. También se realizaron muestreos en arroyos y nacientes de la zona.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 19.22.08 Estaciones de monitoreo en el cráter del volcán Peteroa (Gentileza).

No hay contaminación en la zona por las erupciones del volcán

Los resultados preliminares son alentadores, no se detectó contaminación en los cursos de agua, ni afectación en pastizales o veranadas utilizadas por puesteros. “Eso lleva tranquilidad a los pobladores y a las actividades productivas”, indicó el vulcanólogo.

Con conectividad ya instalada en el cráter, el equipo proyecta a futuro incorporar equipamiento adicional dentro del sistema volcánico. El objetivo final, insistió García, es claro: fortalecer la vigilancia científica y garantizar información oportuna para la toma de decisiones, priorizando la seguridad de las comunidades del sur mendocino.