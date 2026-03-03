Desde General Alvear el Atuel se hace carro y cobra vida en la Vendimia 2026

Mariana Cucatto, reina departamental de General Alvear , se prepara para brillar en la Fiesta Nacional de la Vendimia sobre un carro que simboliza el correr del Río Atuel . La estructura se está realizando íntegramente en los galpones de la UGACOOP y será trasladada a Mendoza el próximo miércoles.

El carro participará tanto de la Vía Blanca como del Carrusel . Su construcción busca reflejar la identidad del departamento y la importancia del río en la región.

El carro busca reflejar la esencia de la fiesta departamental de General Alvear y la importancia del río en la región. “La idea de este carro es trabajar la temática de lo que fue la fiesta de General Alvear, la fiesta departamental que tiene que ver con el río Atuel. Nosotros lo que hemos querido hacer es conceptualizar esa idea del río”.

Foto del carro de General Alvear en la Vendimia 2025. Este año, la propuesta estará inspirada en el río Atuel.

“En las partes laterales del carro justamente evocamos esas ondas del río, digamos que cuando pasa por el departamento, ese movimiento ondulante que tiene, trabajando principalmente con materiales reciclables , hemos tratado de que toda la estética del carro tenga una unidad”, explicó en diálogo con Noticiero Andino uno de los encargados de su construcción.

Según otro de los integrantes del equipo, “tratar de volcar la idea es un proceso complejo, a veces parece que no, pero lleva casi un mes desde que empezamos a ver cuál es la sinopsis de la fiesta, hasta que generamos una idea realmente potente. Son cinco o seis carros que se diseñan y hasta que sólo uno queda como el final”.

Detalles finales y expectativas

El equipo se encuentra afinando los últimos detalles antes del traslado a la ciudad de Mendoza para el desfile en la Vía Blanca y el Carrusel. “Ojalá que le guste a la gente ya estamos casi prácticamente para partir este miércoles. Estamos cerrando algunos detalles”. Y completó: “Hay que desarmarlo para trasladarlo y, cuando llegue a Mendoza, empezar a armarlo de vuelta”.

“Lo importante de todo esto es que nuestra reina y toda la corte van a estar en un carro de excelencia, así que estamos muy felices, muy contentos y esperando con ansias este día viernes para el inicio de la Vendimia”, concluyó el equipo.

