3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
A POCOS DÍAS DEL CARRUSEL

Desde General Alvear el Atuel se hace carro y cobra vida en la Vendimia 2026

La reina de General Alvear se lucirá en un carro vendimial cargado de historia y referencias al departamento. Así fue el proceso creativo para su realización.

Mariana Cucatto, la reina de General Alvear.

Mariana Cucatto, la reina de General Alvear.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

Mariana Cucatto, reina departamental de General Alvear, se prepara para brillar en la Fiesta Nacional de la Vendimia sobre un carro que simboliza el correr del Río Atuel. La estructura se está realizando íntegramente en los galpones de la UGACOOP y será trasladada a Mendoza el próximo miércoles.

El carro participará tanto de la Vía Blanca como del Carrusel. Su construcción busca reflejar la identidad del departamento y la importancia del río en la región.

Lee además
Villegas deja su cargo en el DGI tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. video
Gabinete

Fin al culebrón en Irrigación: Cornejo le aceptó la renuncia al funcionario que condujo ebrio
La mujer ingresó con una grave lesión en su mano derecha
Tragedia

General Alvear: limpiaba una máquina y sufrió la amputación de su mano derecha
Carrusel, vendimia 2025, General Alvear
Foto del carro de General Alvear en la Vendimia 2025. Este año, la propuesta estará inspirada en el río Atuel.

Foto del carro de General Alvear en la Vendimia 2025. Este año, la propuesta estará inspirada en el río Atuel.

Concepto y diseño del carro de General Alvear

El carro busca reflejar la esencia de la fiesta departamental de General Alvear y la importancia del río en la región. “La idea de este carro es trabajar la temática de lo que fue la fiesta de General Alvear, la fiesta departamental que tiene que ver con el río Atuel. Nosotros lo que hemos querido hacer es conceptualizar esa idea del río”.

“En las partes laterales del carro justamente evocamos esas ondas del río, digamos que cuando pasa por el departamento, ese movimiento ondulante que tiene, trabajando principalmente con materiales reciclables, hemos tratado de que toda la estética del carro tenga una unidad”, explicó en diálogo con Noticiero Andino uno de los encargados de su construcción.

Según otro de los integrantes del equipo, “tratar de volcar la idea es un proceso complejo, a veces parece que no, pero lleva casi un mes desde que empezamos a ver cuál es la sinopsis de la fiesta, hasta que generamos una idea realmente potente. Son cinco o seis carros que se diseñan y hasta que sólo uno queda como el final”.

Detalles finales y expectativas

El equipo se encuentra afinando los últimos detalles antes del traslado a la ciudad de Mendoza para el desfile en la Vía Blanca y el Carrusel. “Ojalá que le guste a la gente ya estamos casi prácticamente para partir este miércoles. Estamos cerrando algunos detalles”. Y completó: “Hay que desarmarlo para trasladarlo y, cuando llegue a Mendoza, empezar a armarlo de vuelta”.

“Lo importante de todo esto es que nuestra reina y toda la corte van a estar en un carro de excelencia, así que estamos muy felices, muy contentos y esperando con ansias este día viernes para el inicio de la Vendimia”, concluyó el equipo.

Mirá la nota completa

Embed - EL CARRO DE ALVEAR PARA VÍA BLANCA Y CARRUSEL

Temas
Seguí leyendo

Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente

General Alvear llevó su agenda productiva al Paseo Federal en el marco de la Vendimia 2026

Vitivinicultura: productores alertan por una cosecha menor y precios que no cubren los costos

Apuñalaron a un joven mendocino frente a su hijo durante un robo en Buenos Aires

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia

El desgarrador relato de uno de los trabajadores golondrina esclavizados en General Alvear

Ciudad de Mendoza suma centros de denuncias y Ulpiano Suarez refuerza la seguridad contra el delito

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

LO QUE SE LEE AHORA
multitudinario cierre del festival del cosechador en lavalle: folklore, artistas y tradicion
Edición 32º

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio