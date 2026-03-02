Ana Laura Roza, la joven de La Paz que decidió ser reina para visibilizar lo invisible.

En el mundo de la Vendimia, donde a veces las luces y el protocolo suelen ganar el protagonismo, existen historias que actúan como un cable a tierra. La de Ana Laura Roza es una de ellas. Frente a Erika García , conductora de El Back de Vendimia, la reina de La Paz recalcó que con su corona busca visibilizar lo invisible.

Ana Laura no llegó a la corona por una ambición personal, sino por una propuesta que nació desde el corazón de la comunidad. Estudiante de tercer año de Educación Especial , la joven conoció el predio de equinoterapia "Brillarán sus huellas" durante sus prácticas profesionales. Allí, entre caballos y terapias que sanan el alma, una de las madres de los alumnos vio en ella la luz necesaria para representar a la institución.

La reina de La Paz, Ana Laura Roza, junto a Erika García, conductora de "El Back de Vendimia".

"Enamorada del lugar, encantada del espacio y de la forma en la que se trabaja, no lo pude dudar", recordó Ana con la voz cargada de emoción. Por primera vez en la historia de la asociación, “Brillarán sus Huellas” tiene una reina, y no es casualidad que sea alguien que entiende la discapacidad desde la empatía y la formación profesional.

Tras su experiencia, el foco de su mensaje es visibilizar la labor de esta ONG que cumple cuatro años este próximo 4 de agosto. Ana explicó detalladamente cómo la equinoterapia transforma vidas:

Equipo Interdisciplinario: kinesiólogos, psicólogos, musicoterapeutas y profes de yoga trabajan sobre el caballo.

El vínculo con el animal: no se trata solo de montar; hay un proceso de acercamiento y reconocimiento entre el niño y el animal.

Esfuerzo comunitario: se trabaja solo un día a la semana de forma gratuita, con caballos propios y otros prestados por vecinos solidarios.

"Mi idea es ayudarlos a seguir creciendo. Es un trabajo de corazón que le hace bien a todo el Este mendocino", afirmó la soberana, quien además destacó que reciben niños no solo de La Paz, sino también de departamentos vecinos como Santa Rosa.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de La Paz, Ana Laura Roza, el back La soberana tiene como propósito ayudar aque el centro de equinoterapia siga creciendo. Foto: Cristian Lozano

La vocación de Ana Laura no es aislada. En su hogar, la Educación Especial es una bandera familiar: su hermana Guadalupe (a quien llamó en vivo durante el divertido segmento de la "Llamada real") y su tía también son docentes del área.

Para ella, la inclusión no es un eslogan de redes sociales, es una práctica diaria que requiere "ponerse la bandera de la igualdad para tener una sociedad más justa".

Un encuentro con la pequeña "Ana"

El momento de mayor sensibilidad en la nota ocurrió cuando la producción de Andino Streaming le presentó una fotografía de su infancia. En ella, una Ana Laura de apenas 5 años lucía un vestido de reina, jugando a ser lo que hoy es por destino y elección.

Al mirarse a los ojos con su versión pequeña, Ana reflexionó: “Uno nunca sabe los planes que tiene preparados la vida. A esa niña le diría que estoy muy orgullosa y que siga representando a su departamento como lo viene haciendo”. La emoción en el set fue palpable: aquella niña que jugaba, hoy lleva la banda de un pueblo que confía en su mirada inclusiva.

13 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de La Paz, Ana Laura Roza, el back Ana Laura, en un momento muy emotivo de la entrevista. Foto: Cristian Lozano

