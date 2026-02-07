7 de febrero de 2026
Sitio Andino
Espectáculo único

En una noche inolvidable de Vendimia, La Paz eligió a Ana Laura Roza como su reina 2026

La Paz celebró su Vendimia con emoción, identidad y música en vivo, y coronó a Ana Laura Roza como reina 2026. Te contamos los detalles de la mágica noche.

Por Sitio Andino Sociedad

El departamento de La Paz vivió su Vendimia con una noche cargada de emoción, identidad y música en vivo, que culminó con la coronación de Ana Laura Roza como reina departamental 2026. Un espectáculo local y homenajes históricos completaron la celebración. Te contamos todos los detalles.

Coronación, espectáculo y tradición en la Vendimia de La Paz

La Fiesta Departamental de la Vendimia de La Paz, denominada “De La Paz al Mundo”, tuvo su momento central con la elección de las nuevas soberanas. Ana Laura Roza, representante del Centro de Equinoterapia Brillarán sus Huellas La Paz, fue coronada reina departamental 2026, mientras que Sofía de Castro, del Club Sportivo Defensores del Este, recibió los atributos de virreina.

Además, el público conoció a la Reina del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, distinción que recayó en Gimena Rocío Lucero, del Club Sportivo Juventud Unida. La celebración se desarrolló en el Predio Festivalero del Estadio Juan Domingo Perón, con una convocatoria que acompañó de principio a fin.

La propuesta artística, dejó en segundo plano la expectativa por la elección para concentrarse en un relato profundamente ligado a la realidad del departamento. La puesta recuperó las actividades que definen la vida paceña, como la ganadería y producciones tradicionales que forman parte del entramado cultural local, y las integró a una mirada vendimial propia. También estuvo presente la idea de La Paz como puerta de entrada a Mendoza, un territorio atravesado por el movimiento y el trabajo.

El espectáculo fue realizado por un equipo artístico del propio departamento, con la dirección general de Cecilia Herrera y un elenco de cerca de 160 artistas, acompañados por 18 músicos en vivo bajo la dirección musical de Guido Viola. La música interpretada en escena funcionó como columna vertebral del show, aportando dinamismo y continuidad.

La noche se abrió con la actuación de Michael Giménez y sumó momentos de reconocimiento, entre ellos un homenaje a las reinas vendimiales paceñas y uno especial a Lorena Lorca, la primera Reina Nacional de la Vendimia del departamento, a 30 años de su histórica coronación.

