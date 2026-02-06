6 de febrero de 2026
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Además de la pena a 18 años de cárcel y las multas, la justicia ordenó tras el juicio, un decomiso millonario al ex juez Walter Bento.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El histórico fallo por corrupción conocido este viernes, a través del cual se condenó al ex juez federal con competencia electoral Walter Bento, a la pena de 18 años de cárcel, incluyó también un decomiso millonario al patrimonio del acusado que había sido incautado en la investigación del caso.

Aceptando en gran parte el pedido de la fiscalía, representada por María Gloria André y Dante Vega -entre otros-, el Tribunal Oral Federal 2, ordenó el decomiso de al menos 7 inmuebles, otros 7 locales comerciales, cocheras y cinco vehículos de alta gama.

La buena noticia para Walter Bento es que el tribunal aceptó rechazar el decomiso de la casa donde vive su familia, entre ellas su hijo con discapacidad, ubicada en el barrio Palmares.

Histórico fallo por corrupción: todos los bienes decomisados a Walter Bento

El fallo ventilado este viernes cerca de las 21, incluyó pena para 18 imputados del megajuicio y también hizo un análisis profundo del decomiso a Walter Bento.

Juicio Walter Bento, Jueza

En ese sentido, se rechazó la incautación de la casa donde vive la familia de Walter Bento, la de una camioneta Audi Q5 y la de un inmueble en calle 9 de Julio al 900, en plena Ciudad de Mendoza.

Por el contrario, todos los otros bienes analizados en el expediente fueron confiscados. Tal como se leyó en la sentencia, quedó a disposición de la justicia un inmueble ubicado en calle España al 948 de Ciudad, otro de Torres Agustinas, uno de Torre Carolina en Villa Palmares, un departamento en el Complejo Vista Cruz (Godoy Cruz) con cochera y otros tres departamentos en el fideicomiso Bosques de Mayo de Maipú con sus respectivas cocheras y bauleras.

A esto se le sumaron al menos 7 locales comerciales del fideicomiso Il Mercato de Maipú y otras cocheras en el centro de Mendoza.

En tanto que también se ordenó el decomiso de cinco vehículos de alta gama: Audi S3, Audi A3, BMW X6, BMW 335 y una camioneta VW Amarok.

Por último, la justicia ordenó el secuestro del dinero incautado en el allanamiento de la casa de los Bento en barrio Palmares.

Por todo esto, se ordenó a un interventor para quedar a cargo de todos los bienes hasta que la sentencia quede firme.

