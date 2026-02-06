La estrategia de la defensa de Walter Bento tras la condena

Luego de conocerse la sentencia que condenó al ex juez federal Walter Bento a 18 años de cárcel , el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías realizó declaraciones públicas en las que adelantó la estrategia judicial que seguirá la defensa y dejó definiciones sobre el impacto del fallo, al que calificó como “delicado” para el clima institucional de Mendoza.

Fragueiro sostuvo que, más allá de las diferencias con el veredicto, “ las decisiones judiciales hay que respetarlas ”, y remarcó que se trató de un juicio complejo y de alta sensibilidad social.

“Era un juicio muy delicado para el sentimiento de Mendoza”, expresó , al tiempo que subrayó que desconocer una sentencia generaría un “caos institucional”.

El defensor destacó que la condena " no está firme" y que el caso recién comienza una nueva etapa. “Esto va a ser recurrido ante la casación y después ante la corte. No sé si habrá alguna instancia internacional, pero esto recién empieza”, afirmó.

En ese marco, explicó que el tribunal aceptó el pedido formulado por la fiscalía: de los 35 hechos imputados inicialmente, 20 terminaron sobreseídos y 15 derivaron en responsabilidad penal, lo que dio como resultado la pena de 18 años de cárcel.

La estrategia de la defensa de Walter Bento tras el juicio de primera instancia

Fragueiro reconoció que la condena fue la que pretendía el Ministerio Público y no la defensa, que había solicitado la absolución. “Nosotros pedimos la absolución y, en subsidio, la mínima en la etapa de cesura. El tribunal dio lo que pidió la fiscalía”, señaló.

En relación con el decomiso de bienes, el abogado indicó que algunos puntos del fallo habrían sido favorables a Walter Bento, aunque aclaró que será necesario analizar en detalle la sentencia completa.

También se refirió a la situación de la prisión domiciliaria y las salidas transitorias, destacando que el tribunal actuó con prudencia al no mezclar cuestiones pendientes y que los pedidos continúan en trámite.

Consultado sobre el impacto del fallo, Fragueiro admitió la “resonancia” del caso, aunque consideró prematuro definirlo como definitivo o histórico. “Cuando termine todo el proceso vamos a poder evaluar si alguien se equivocó o no. Esto no es definitivo”, afirmó.

Finalmente, reveló que mantuvo un breve contacto con su defendido tras conocerse la condena. “Me pidió que sigamos peleando, que sigamos buscando una revisión. Hoy hay una sentencia y hay que aceptarla, estemos o no de acuerdo”, concluyó, anticipando que el juicio de Walter Bento tendrá todavía un largo recorrido en las instancias superiores.