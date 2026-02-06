6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
batalla judicial

La estrategia de la defensa de Walter Bento tras la condena

Los abogados de Walter Bento adelantaron la estrategia de defensa que tomarán a partir de la sentencia en el juicio de primera instancia.

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, anticipó que apelarán la sentencia.&nbsp;

Mariano Fragueiro Frías, abogado de Walter Bento, anticipó que apelarán la sentencia. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Luego de conocerse la sentencia que condenó al ex juez federal Walter Bento a 18 años de cárcel, el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías realizó declaraciones públicas en las que adelantó la estrategia judicial que seguirá la defensa y dejó definiciones sobre el impacto del fallo, al que calificó como “delicado” para el clima institucional de Mendoza.

Fragueiro sostuvo que, más allá de las diferencias con el veredicto, “las decisiones judiciales hay que respetarlas”, y remarcó que se trató de un juicio complejo y de alta sensibilidad social.

Lee además
Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal
Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

“Era un juicio muy delicado para el sentimiento de Mendoza”, expresó, al tiempo que subrayó que desconocer una sentencia generaría un “caos institucional”.

Walter Bento

El defensor destacó que la condena "no está firme" y que el caso recién comienza una nueva etapa. “Esto va a ser recurrido ante la casación y después ante la corte. No sé si habrá alguna instancia internacional, pero esto recién empieza”, afirmó.

En ese marco, explicó que el tribunal aceptó el pedido formulado por la fiscalía: de los 35 hechos imputados inicialmente, 20 terminaron sobreseídos y 15 derivaron en responsabilidad penal, lo que dio como resultado la pena de 18 años de cárcel.

La estrategia de la defensa de Walter Bento tras el juicio de primera instancia

Fragueiro reconoció que la condena fue la que pretendía el Ministerio Público y no la defensa, que había solicitado la absolución. “Nosotros pedimos la absolución y, en subsidio, la mínima en la etapa de cesura. El tribunal dio lo que pidió la fiscalía”, señaló.

En relación con el decomiso de bienes, el abogado indicó que algunos puntos del fallo habrían sido favorables a Walter Bento, aunque aclaró que será necesario analizar en detalle la sentencia completa.

Embed

También se refirió a la situación de la prisión domiciliaria y las salidas transitorias, destacando que el tribunal actuó con prudencia al no mezclar cuestiones pendientes y que los pedidos continúan en trámite.

Consultado sobre el impacto del fallo, Fragueiro admitió la “resonancia” del caso, aunque consideró prematuro definirlo como definitivo o histórico. “Cuando termine todo el proceso vamos a poder evaluar si alguien se equivocó o no. Esto no es definitivo”, afirmó.

Finalmente, reveló que mantuvo un breve contacto con su defendido tras conocerse la condena. “Me pidió que sigamos peleando, que sigamos buscando una revisión. Hoy hay una sentencia y hay que aceptarla, estemos o no de acuerdo”, concluyó, anticipando que el juicio de Walter Bento tendrá todavía un largo recorrido en las instancias superiores.

Temas
Seguí leyendo

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena

Máxima tensión: día clave para conocer el pedido de pena a Walter Bento

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste