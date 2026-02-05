5 de febrero de 2026
Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Se realiza en tribunales federales la audiencia de cesura para definir las penas de los 18 imputados declarados culpables en el juicio a Walter Bento.

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Tras una fuerte discusión jurídica por detalles de la audiencia de cesura, la cual incluyó pedidos de nulidad que fueron rechazados, finalmente este miércoles comenzó el pedido de penas en el juicio a Walter Bento y la fiscalía requirió que el ex juez sea condenado a 18 años de cárcel, una multa de más de 752 millones de pesos e inhabilitación perpetua.

María Gloria André detalló el pedido para cada uno de los 18 imputados que fueron declarados culpables en el veredicto conocido el martes. Además, de la condena de Walter Bento, se solicitó que su mujer, Marta Boiza, cumpla 6 años de cárcel y uno de sus hijos, Nahuel Bento, a 5.

La magistrada, al fundamentar sus pedidos, resaltó: "Claramente la necesidad para ganarse el sustento tiene que ser tachado. La situación de Bento era acomodada, no necesitaba cometer un delito. La única explicación es el afán de lucro, absoluta codicia, interés por el dinero".

03 de Febrero de 2026, Juicio Walter Bento, Ex Juez Federal, Sentencia, Juzgado, fiscal, María Gloria Idara ANDRE
Al igual que el tribunal, la fiscal María Gloria André también fue durísima con Walter Bento.

Luego agregó: "Que el centro de la asociación ilícita haya sido en un juzgado penal del Poder Judicial de la Nación es un agravante. Toda la valoración que se puedan hacer con Walter Bento, es agravante".

Luego de la exposición de la fiscalía, será el turno de cada uno de los abogados defensores y finalmente el Tribunal Oral Federal 2, presidido por Gretel Diamante, comunicará cuándo se dictará sentencia.

Juicio a Walter Bento: el veredicto

Este martes se conoció el veredicto, con fuertes críticas de la presidenta del tribunal, Gretel Diamante, hacia Walter Bento y su familia, a quienes señaló por haber “utilizado a su hijo con discapacidad para un lavado de activos”.

El ex juez con competencia electoral en Mendoza fue culpado de asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

El escrito declaró como culpables a 18 de los 28 acusados. Además de Bento, su esposa Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel, también fueron señalados por asociación ilícita los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego, Martín Ríos, como así también al policía José Moschetti y a Walter Bardinella Donoso (todos como miembros del clan que liderada el juez Walter Bento).

Por su parte, Alfredo Aliaga, José María Sanguedolce, Martín Bazán, Marcos Calderón, Enrique de la Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina y Eugenio Nasi, fueron declarados culpables de cohecho.

