Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

Una carnicería de Las Heras fue blanco de un operativo contra el abigeato, durante el cual se detectaron diversas irregularidades sanitarias.

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Una vez más, el plan estratégico contra el abigeato se desplegó en un comercio de Las Heras, donde efectivos de la Policía Rural y personal de Bromatología decomisaron cerca de 300 kilos de carne y detectaron múltiples irregularidades sanitarias. La mercadería fue destruida en El Borbollón.

Secuestran y destruyen 300 kilos de carne en Las Heras

En un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y Bromatología Municipal, se realizó un procedimiento en una carnicería de Las Heras por infracción a la Ley Nacional N.º 18.284.

Abigeato - Las Heras

Durante la inspección se constataron diversas irregularidades que representaban un riesgo para la salud pública. Dos freezers contenían carne sin la rotulación ni la procedencia correspondiente, además de presentar contaminación cruzada entre carne vacuna, pollo y achuras. En el depósito, en tanto, se encontraron seis medias res que no cumplían con la temperatura de conservación adecuada ni con las condiciones de higiene exigidas, ya que el local no contaba con cámara frigorífica.

En total, entre carne vacuna, porcina, achuras y conservas, se secuestraron unos 300 kilos de mercadería. Las seis medias res fueron sometidas a análisis de laboratorio, que determinaron su intervención sanitaria.

Abigeato - Las Heras (2)

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de la Oficina Fiscal N.º 2, los productos incautados fueron trasladados a la Planta de Tratamiento de Residuos El Borbollón, donde se realizó su desnaturalización y destrucción final.

