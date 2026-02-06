Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

Los abogados defensores de Walter Bento hicieron el último pedido antes de la sentencia.

El equipo de abogados defensores que tiene Walter Bento y su familia en el juicio por coimas en la justicia federal, alegó este viernes por la mañana y p idió que el ex juez sea condenado a 5 años de cárcel con cumplimiento bajo un régimen de prisión domiciliaria.

Con fuertes críticas al pedido de la fiscal y planteando una serie de discusiones jurídicas, Mariano Fragueiro y su equipo de trabajo insistió con una serie de atenuantes para mitigar la pena, requiriendo la pena mínima posible.

"Lo que no hay dudas, es que Walter Bento y Facundo (hijo con discapacidad que tiene el acusado) deben estar juntos. Y Facundo no va a ir a la cárcel, aunque quieran decomisarle la casa. Eso no va a pasar. Entonces, el lugar de eventual de cumplimiento de sanción, tiene que ser su domicilio con su hijo", aseguraron los abogados.

Además, rechazaron la multa de más de 752 millones de pesos que solicitó la fiscalía. En tanto que también se mostraron en contra del decomiso, sobre todo, de los bienes a nombre de Luciano y Nahuel Bento.

Para la esposa de Bento, Marta Boiza, los abogados pidieron que se declare la inconstitucionalidad del mínimo de la pena del veredicto (lavado de activos), y que se fije una pena por debajo que habilite una pena en suspenso por “dignidad humana”, ante la situación de salud de la acusada (se moviliza con andador). Además, aclararon que el cumplimiento sea con régimen domiciliario. En tanto que lo mismo se planteó en el caso de Nahuel Bento.

Claro está que los letrados destacaron una y otra vez que para ellos no existió una asociación ilícita, al mismo tiempo que ratificaron apelaciones en tribunales superiores.

Con el objetivo de fundamentar el planteo, los abogados resaltaron que Walter Bento se sometió al proceso sin ningún inconveniente, aún recibiendo beneficios de libertad por horas o incluso cuando fue destituido, audiencia a la que asistió, según los letrados, con su bolso por si se ordenaba su detención en ese momento (lo que finalmente ocurrió).

El juicio a Walter Bento y otros 27 imputados tendrá este viernes su día de definiciones, cuando el Tribunal Oral Federal 2 dicte sentencia, posiblemente en horas de la tarde, luego de escuchar a cada una de las partes hacer sus conclusiones en la audiencia de cesura.

Ayer jueves, la fiscalía pidió 18 años de cárcel para Walter Bento, en tanto que para su mujer e hijo, solicitó 6 y 5 años de prisión respectivamente.

Luego, el Ministerio Público Fiscal pidió penas para el resto de los acusados que fueron declarados culpables (otros 15 imputados), con penas de hasta 12 años de cárcel.