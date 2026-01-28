Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

El camino a las elecciones 2026 en seis departamentos ya comenzó, sin embargo, hay temas pendientes de definición por parte de la Justicia , que deberán resolverse antes de los comicios municipales del próximo 22 de febrero . Entre esos puntos se encuentran tres candidaturas en distintas comunas, los colores de los frentes en las boletas y una medida cautelar en el sur.

Iniciada la tibia campaña hace una semana, Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz -donde las elecciones fueron desdobladas de las provinciales- se preparan para renovar los concejos deliberantes , pero todavía no está todo listo. El 7 de febrero es la fecha límite fijada por la Junta Electoral Provincial para impresión Boletas Únicas , por lo que se espera que a inicios de ese mes haya novedades sobre distintos planteos de los partidos.

La Suprema Corte -hoy de feria-, presidida por Dalmiro Garay, debe resolver qué pasará con las candidaturas de Déborah Quiroga (Ahora Santarrosinos), en Santa Rosa; Paloma Scalco (Frente Patria), en Luján de Cuyo; y Romina Barrera (Frente Elegí Gestión La Paz), en La Paz. Las candidatas recibieron el rechazo de la Junta Electoral, por lo que recurrieron a la Justicia para buscar los avales.

Las tres buscan renovar sus bancas como concejales , mientras normas vigentes limitan la reelección de los ediles. Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades dice en su artículo 44 que los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, excepto integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo. "Podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos sino con el intervalo de un período”, establece la norma.

Un antecedente a su favor es el de Martín González, que autorizado por el máximo tribunal a presentarse para un tercer mandato en las elecciones legislativas de octubre en Godoy Cruz por Fuerza Justicialista. En ese entonces, el pleno de la Corte, en una votación 4 a 3, argumentó que rechazar esa candidatura vulneraría el principio de no retroactividad de las leyes, ya que la norma fue sancionada cuando González ya cumplía su segundo mandato.

Quiroga lidera la lista de Ahora Santarrosinos y aspira a su cuarto mandato consecutivo. Supo ser aliada del oficialismo, pero ahora intenta renovarse como concejal siendo oposición y apuntando a la intendencia en 2027. Inició su carrera política en el radicalismo, allá por 2013 fue electa por primera vez. En tanto, Scalco vas por su tercer mandato en Luján, tras ser relecta en 2017 y en 2021. En la misma situación, pero en La Paz está Barrera.

Definición de los colores

Definidos los nombres de todos los frentes, luego de las diversas impugnaciones al espacio de La Cámpora (Frente Patria), la Junta Electoral deberá resolver planteos referidos a los colores en las boletas.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó una impuganción a Protectora por el uso del rojo, con el argumento de que son similares y que podría generar confusiones en el electorado. A su vez, Frente Fuerza Justicialista realizó una presentación contra el Frente Patria por el color celeste. Los peronistas dicen que ese tono elegido por los kirchneristas está identificado con el Partido Justicialista.

Medida cautelar

La Corte también podría tratar una medida cautelar presentada por el diputado José Luis Ramón, referente de Protectora, con la que busca frenar en San Rafael las elecciones de 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

El intendente Omar Félix explicó en distintas oportunidades que con esto pretenden mejorar la gestión local, resolver problemáticas cotidianas que hoy dependen de autorizaciones provinciales, y que la discusión sobre la autonomía es legítima y necesaria.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.