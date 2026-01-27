27 de enero de 2026
{}
este miércoles

Bullrich empieza con las primeras reuniones en el Senado por la reforma laboral

Patricia Bullrich inicia reuniones con otros bloques para avanzar con la reforma laboral, mientras el Gobierno suma apoyos provinciales para tratarla en febrero.

Política

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzará este miércoles con las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas, está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales, después de las primeras conversaciones informales que la ex ministra de Seguridad mantuvo hoy con algunos senadores.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

reforma laboral proyecto ley

De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos a la Casa Rosada para la reforma laboral ascendería a 10 provincias.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

