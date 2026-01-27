27 de enero de 2026
Javier Milei cierra su gira en Mar del Plata entre caravana, show con Fátima Flórez y discurso político

Javier Milei cierra su gira en Mar del Plata con show y política. Va a la obra de Fátima Flórez y hablará en La Derecha Fest tras una caravana militante.

Así, el Presidente volverá a compartir escenario con su expareja luego de varios meses sin apariciones conjuntas. El mandatario ya estuvo presente este lunes en un ensayo, donde la actriz confirmó que el libertario interpretará la canción “El Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos.

Las actividades del presidente ocurren tras la caravana que encabezó este lunes en el denominado “Tour de la Gratitud”. El libertario, junto a su hermana Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, recorrieron las calles Avellaneda y Güemes para acercarse a la militancia.

Milei también tomó un megáfono y agradeció el apoyo a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. Además, defendió los proyectos del oficialismo en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso: “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo durante la actividad en la ciudad balnearia, y adelantó: “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”. “Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo durante la actividad en la ciudad balnearia, y adelantó: “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”.

Se estima que Milei hable en La Derecha Fest alrededor de las 23, después de las disertaciones de Diego Santilli y Sebastián Pareja.

