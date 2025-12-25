Autonomía de San Rafael: Cornejo habló de "circo" y Félix aseguró que mejorará la vida de los vecinos

Tras la firma de un convenio por obras, Alfredo Cornejo y Omar Félix se cruzaron por la autonomía municipal.

Con el proceso electoral en vísperas de comenzar en seis departamentos, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a cuestionar la decisión del intendente Omar Félix de avanzar con la autonomía municipal y de sumar la elección de convencionales para la Carta Orgánica de San Rafael en los comicios del 22 de febrero.

Cabe aclarar que el 22 de febrero, tanto en San Rafael, como en Santa Rosa, Maipú, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia, se elegirán la mitad de los concejales. Pero en el caso del departamento sureño, se sumará la elección de los constituyentes, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la Autonomía Municipal en ese departamento.

Mientras Cornejo volvió a cuestionar la iniciativa y la calificó como innecesaria, el jefe comunal defendió el proceso al sostener que responde a una necesidad histórica de dotar al municipio de mayores herramientas de gestión y autonomía administrativa.

El intendente Omar Félix explicó que el objetivo de avanzar hacia una carta orgánica es resolver problemáticas cotidianas que hoy dependen de autorizaciones provinciales. “Hay muchas decisiones que, por la estructura actual, requieren trámites largos y complejos. Para cuestiones básicas, como definir obras menores o intervenciones urbanas, hay que recurrir a organismos provinciales. Eso retrasa soluciones concretas para los vecinos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la autonomía municipal permitiría ordenar y modernizar la gestión local, aunque reconoció que una autonomía plena solo podría lograrse a partir de una reforma constitucional. “Este es un primer paso. No se trata de romper con la Provincia, sino de avanzar hacia un esquema más eficiente, con reglas claras y responsabilidades definidas”, sostuvo.

El intendente defendió la convocatoria y sostuvo que la discusión sobre la autonomía es legítima y necesaria. Señaló que la elección de convencionales permitirá debatir públicamente el modelo de gobierno local y definir reglas claras para el funcionamiento del municipio en los próximos años.

Además, Félix insistió en que solo Mendoza y Buenos Aires no tienen autonomía municipal plena, y dijo que la carta orgánica puede aportar a mejorar la gestión local. “Hay muchas cosas en las que una carta orgánica municipal puede mejorar la vida de los ciudadanos”, afirmó.

Aunque advirtió que la autonomía plena solo puede lograrse con una reforma de la Constitución provincial. “Es un primer paso para una autonomía que no va a ser plena, esperando que en algún momento una reforma de la Constitución permita llegar a eso”.

Los cuestionamientos de Cornejo a la decisión de Félix

Por su parte, el mandatario provincial cuestionó el sentido de la convocatoria y afirmó que los municipios mendocinos ya cuentan con amplias facultades otorgadas por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Municipalidades. “La autonomía ya existe. Está consagrada en la Constitución y en la ley. No hay nada nuevo que crear”, expresó.

Cornejo fue más allá y calificó el proceso impulsado por el municipio como “un circo político”, al considerar que no generará cambios reales en la administración local.

“Se habla de autonomía cuando en realidad los municipios ya tienen atribuciones muy importantes. Incluso, San Rafael es uno de los pocos departamentos que no ejerce plenamente algunas de esas facultades”, afirmó.

El gobernador también cuestionó el costo político y económico del proceso, al advertir que la elección de convencionales se realizará junto con los comicios de concejales y demandará recursos públicos.

Además, recordó que el proyecto de reforma constitucional impulsado durante la gestión de Rodolfo Suárez ya contemplaba el debate sobre la autonomía municipal, pero no logró avanzar por falta de consenso político. En ese contexto, consideró que reabrir la discusión en este momento responde más a una estrategia política que a una necesidad institucional concreta.