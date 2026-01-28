28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tour de Gratitud

Javier Milei en Mar del Plata: cantó con Fátima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda

El presidente Javier Milei llegó a Mar del Plata, donde tuvo una cargada agenda que lo llevó al teatro y a una recorrida por las calles de la ciudad feliz.

Javier Milei en Mar del Plata: cantó con Fatima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

Javier Milei en Mar del Plata: cantó con Fatima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei llegó a Mar del Plata acompañado por la secretaria general de la presidencia Karina Milei y la ministra de capital humano Sandra Petovello y juntos asistieron al espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy. La visita captó la atención de quienes se encontraban en la ciudad balnearia.

Javier Milei cantó con Fátima Florez

Milei fue recibido con aplausos por parte del público de Fátima Florez, protagonista del show y expareja del mandatario, quien lo presentó en el escenario.

Lee además
Javier Milei recorrió Mar del Plata con militantes
Tour de la Gratitud

Javier Milei cierra su gira en Mar del Plata entre caravana, show con Fátima Flórez y discurso político
Javier Milei calificó como Don Chatarrín a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto.
En redes sociales

Javier Milei calificó como "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto

Durante la presentación, se vivió un intercambio entre ambos en el escenario. Milei expresó: “Vine para pagar las deudas”, a lo que Fátima respondió: “No, para nada. No son deudas. ¿Cómo deudas?”. El Presidente aclaró: “Esto es de corazón. Obviamente. Yo me comprometí”. La artista concluyó: “Eso está bueno. Eso está muy bueno. A mí me gusta porque la palabra vale más que nada”.

Embed

El momento más destacado llegó cuando juntos interpretaron “Rock del gato”, el clásico de los Ratones Paranoicos. La canción, que se volvió una de las favoritas del repertorio del presidente, los tuvo a ambos haciendo un dueto, en donde ella lució toda su sensualidad moviéndose al ritmo de la música.

Al finalizar, el presidente mostró su agradecimiento “por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que ella es una artista fuera de serie”. “Es una persona con muchísimo talento, una gran trabajadora".

javier-milei-fatima-florez-541720-021326

Javier Milei y el “Tour de la Gratitud”

El libertario, junto a su hermana Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, recorrieron las calles Avellaneda y Güemes para acercarse a la militancia.

Durante esa recorrida, Milei también tomó un megáfono y agradeció el apoyo a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. Además, defendió los proyectos del oficialismo en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso: “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

Javier Milei en Mar del Plata
Javier Milei en Mar del Plata: prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

Javier Milei en Mar del Plata: prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo durante la actividad en la ciudad balnearia, y adelantó: “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó.

Fuerte mensaje contra la izquierda en la Derecha Fest

Luego, Milei participó de la Derecha Fest, donde brindó un encendido discurso ante militantes y simpatizantes del liberalismo, con fuertes mensajes contra la izquierda y en defensa de su modelo económico. En ese marco, afirmó que “se le viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a sus políticas.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”. En ese sentido, remarcó que su gestión ya dio pruebas de que “el liberalismo es superior”, tanto en términos económicos como morales.

IMG-20260128-WA0017
Fuerte mensaje contra la izquierda en la Derecha Fest.

Fuerte mensaje contra la izquierda en la Derecha Fest.

El mandatario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país.

Según explicó, su gobierno representa un quiebre definitivo frente a lo que definió como décadas de decadencia impulsadas por el estatismo.

Finalmente, Milei hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión no es solo económica, sino también cultural y filosófica. De ese modo, ratificó su intención de llevar el debate liberal a todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

El riesgo país bajo de los 500 puntos y alcanzó la cifra mínima en ocho años

Milei llegó a Mar del Plata para celebrar el "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo

El Gobierno nacional incluyó otro proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias: de qué se trata

Milei regresa a Estados Unidos para encabezar un mega evento financiero en Wall Street

Inflación amesetada: por qué la "última milla" puede complicar la estrategia de Javier Milei

Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad: "Tolerancia cero"

Menem se reunió con el embajador de EEUU y Trump ratificó su apoyo a la Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026
Rumbo al 22 de febrero

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena