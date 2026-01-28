Javier Milei en Mar del Plata: cantó con Fátima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda

Javier Milei en Mar del Plata: cantó con Fatima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

El presidente Javier Milei llegó a Mar del Plata acompañado por la secretaria general de la presidencia Karina Milei y la ministra de capital humano Sandra Petovello y juntos asistieron al espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy. La visita captó la atención de quienes se encontraban en la ciudad balnearia.

Milei fue recibido con aplausos por parte del público de Fátima Florez , protagonista del show y expareja del mandatario, quien lo presentó en el escenario.

Durante la presentación, se vivió un intercambio entre ambos en el escenario. Milei expresó : “Vine para pagar las deudas” , a lo que Fátima respondió: “No, para nada. No son deudas. ¿Cómo deudas?” . El Presidente aclaró: “Esto es de corazón. Obviamente. Yo me comprometí” . La artista concluyó: “Eso está bueno. Eso está muy bueno. A mí me gusta porque la palabra vale más que nada” .

El momento más destacado llegó cuando juntos interpretaron “Rock del gato”, el clásico de los Ratones Paranoicos . La canción, que se volvió una de las favoritas del repertorio del presidente, los tuvo a ambos haciendo un dueto, en donde ella lució toda su sensualidad moviéndose al ritmo de la música.

Al finalizar, el presidente mostró su agradecimiento “por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que ella es una artista fuera de serie”. “Es una persona con muchísimo talento, una gran trabajadora".

javier-milei-fatima-florez-541720-021326

Javier Milei y el “Tour de la Gratitud”

El libertario, junto a su hermana Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, recorrieron las calles Avellaneda y Güemes para acercarse a la militancia.

Durante esa recorrida, Milei también tomó un megáfono y agradeció el apoyo a La Libertad Avanza en las últimas elecciones nacionales. Además, defendió los proyectos del oficialismo en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso: “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

Javier Milei en Mar del Plata Javier Milei en Mar del Plata: prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda.

“Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, sostuvo durante la actividad en la ciudad balnearia, y adelantó: “Estamos mandando la reforma tributaria, para que baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Y para estas sesiones extraordinarias mandamos la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. En la Argentina, el que las hace las paga”, afirmó.

Fuerte mensaje contra la izquierda en la Derecha Fest

Luego, Milei participó de la Derecha Fest, donde brindó un encendido discurso ante militantes y simpatizantes del liberalismo, con fuertes mensajes contra la izquierda y en defensa de su modelo económico. En ese marco, afirmó que “se le viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a sus políticas.

Durante su exposición, Milei sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”. En ese sentido, remarcó que su gestión ya dio pruebas de que “el liberalismo es superior”, tanto en términos económicos como morales.

IMG-20260128-WA0017 Fuerte mensaje contra la izquierda en la Derecha Fest.

El mandatario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país.

Según explicó, su gobierno representa un quiebre definitivo frente a lo que definió como décadas de decadencia impulsadas por el estatismo.

Finalmente, Milei hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, al plantear que la discusión no es solo económica, sino también cultural y filosófica. De ese modo, ratificó su intención de llevar el debate liberal a todos los ámbitos, tanto dentro como fuera de la Argentina.