Casa Rosada

El Gobierno nacional incluyó otro proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias: de qué se trata

Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno nacional anunció que sumará otra iniciativa a la agenda parlamentaria de febrero.

Por Sitio Andino Política

Este lunes, la mesa política se reunió en Casa Rosada para ultimar detalles del temario para las sesiones extraordinarias que iniciarán el 2 de febrero, que tiene a la reforma laboral entre los principales proyectos del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que la “Ley Penal Juvenil” también formará parte de la agenda parlamentaria.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ausente en las últimas ediciones, formó parte del encuentro que inició a las 9 y que contó con la asistencia de todos los miembros, informó Noticias Argentinas. Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli.

También llegaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El último en llegar fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completa la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

El Gobierno nacional sumó un proyecto al temario

Tras el encuentro de esta mañana, Adorni utilizó las redes sociales para anunciar que "la Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias". La iniciativa buscar bajar la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos en el país, que actualmente, es de 16 años y la gestión libertaria pretendería bajarla a 14.

Los otros proyectos del temario para las sesiones extraordinarias

Dicho proyecto integrará la agenda de temas junto al resto de las iniciativas anunciadas por el Gobierno:

  • La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.
  • El proyecto de Modernización Laboral, que aparece como el eje central del período extraordinario.
  • El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente firmado.
  • La designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bélgica, que deberá ser avalada por el Senado.

En el caso de la reforma a la Ley de Glaciares y del proyecto de modernización laboral, ambas iniciativas ya quedaron listas el año pasado para ser debatidas en el recinto, tras avanzar en su tratamiento legislativo.

El Gobierno nacional reactiva las negociaciones por la reforma laboral

El lunes próximo inicia formalmente en el Congreso el periodo de sesiones extraordinarias, por lo que diputados y senadores comenzarán con las negociaciones más intensas. Uno de los puntos de mayor controversia en la reforma laboral es el referido a Ganancias, ya que su reducción, sostienen algunos gobernadores, afectará los ingresos provinciales en concepto de coparticipación. Según La Nación, el Gobierno aceptaría hacer modificaciones en el proyecto para que sea aprobado.

