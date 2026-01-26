26 de enero de 2026
Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo

Pablo Luis Santos se va del organismo sospechado de corrupción. Además, el Gobierno nacional formalizó la renuncia del mendocino Luis Pierrini de Transporte.

Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo.

Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo.

El Gobierno nacional oficializó nuevo cambios este lunes al aceptar la renuncia del titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Luis Santos. Además, se formalizaron las modificaciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS.

Santos dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según el decreto 33/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Fue indagado en 2025 por su rol en la firma de contratos de seguridad para el organismo, sospechado de encubrir coimas en la causa Securitas, informó Clarín. En tanto, el próximo titular del Renaper -cercano a Santilli- fue imputado en 2017 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de Time Warp, cuando era como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control porteña.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una "decisión personal" y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

El Ejecutivo oficializó también la salida del interventor de Enargas, Carlos Alberto María Casares, nombrando como su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto "reúne los antecedentes que justifican su postulación". En la Secretaría de Transporte se aceptó la renuncia del mendocino Luis Pierrini y se designó en su lugar a Fernando Herrmann.

