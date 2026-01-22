22 de enero de 2026
Cuatro renuncias en menos de un día

Con la salida de Luis Pierrini de Transporte, otros dos mendocinos dejan el gobierno nacional

El exsecretario había designado a dos comprovincianos en Trenes Argentinos, que salieron tras su renuncia. Quiénes son y qué rol cumplían.

Cuando asumió Pierrini, en mayo de 2025, designó a dos comprovincianos en las delegaciones de Operaciones e Infraestructura de Trenes Argentinos. Gerardo Boschin dirigió la primera entidad y Leonardo Fabián Comperatore, la restante. Este último fue ministro de Seguridad de Mendoza, durante la gestión de Francisco Pérez.

trenes argentinos, tren de pasajeros, transporte público.jpg
Los cambios de autoridades se dan en medio de la Emergencia Ferroviaria.

Cambios en Trenes Argentinos

Ahora, Boschin será reemplazado por Sebastián Giorgetti, quien "inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", indica el comunicado de la Nación.

Por su parte, el lugar de Comperatore será ocupado por Fabián González, "abogado de profesión con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional", concluye el comunicado.

