Con la salida de Luis Pierrini de Transporte, otros dos mendocinos dejan el gobierno nacional

Tras la renuncia del mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte , y la llegada de Fernando Herrmann , el Ministerio de Economía anunció cambios en Trenes Argentinos , que involucran la salida de dos oriundos de Mendoza.

Cuando asumió Pierrini , en mayo de 2025, designó a dos comprovincianos en las delegaciones de Operaciones e Infraestructura de Trenes Argentinos. Gerardo Boschin dirigió la primera entidad y Leonardo Fabián Comperatore , la restante. Este último fue ministro de Seguridad de Mendoza, durante la gestión de Francisco Pérez .

A las renuncias de Pierrini, Boschin y Comperatore, se suma la de Paul Starc , extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Ahora, Boschin será reemplazado por Sebastián Giorgetti , quien "inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo , con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", indica el comunicado de la Nación.

Los cambios de autoridades se dan en medio de la Emergencia Ferroviaria.

Por su parte, el lugar de Comperatore será ocupado por Fabián González, "abogado de profesión con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional", concluye el comunicado.