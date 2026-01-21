Renunció Luis Pierrini, el mendocino que estaba a cargo de la Secretaría de Transporte

El secretario de Transporte, Luis Pierrini, renunció a su cargo este miércoles. El mendocino había asumido en mayo, por lo que no duró un año en el gabinete nacional. El Ministerio de Economía informó su decisión y alegó "motivos personales".

Luis Caputo agradeció el compromiso y la labor desarrollada por el exfuncionario oriundo de Mendoza. Pierrini fue el sucesor de Franco Mogetta y venía del sector privado. El empresario del sector de seguros fue elegido por ser un hombre de confianza del titular de la cartera de Economía de la Nación.

Quién será el nuevo Secretario de Transporte Según el comunicado, asumirá el arquitecto Fernando Herrmann, "quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

El nuevo funcionario se recibió en la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. Además, tiene estudio superiores en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Fernando Herrmann, nuevo secretario de Transporte de la Nación. Redes sociales "A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)", concluye el comunicado.