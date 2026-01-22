22 de enero de 2026
Javier Milei: "Tenemos esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina"

El presidente Javier Milei se mostró optimista con las negociaciones que está realizando Estados Unidos en Venezuela para liberar a los presos políticos.

El presidente Javier Milei habló sobre las negociaciones de Estados Unidos en Venezuela para liberar a los presos políticos argentinos. Se mostró optimista con la posible salida en libertad del gendarme Nahuel Gallo y del resto de los detenidos. Además, volvió a darle su apoyo a Donald Trump por la intervención al país sudamericano.

La preocupación de Javier Milei por Nahuel Gallo

En el contexto de su viaje a Suiza para participar del Foro económico de Davos, el mandatario dio una entrevista este jueves a Bloomberg en la que declaró: “Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en la que vemos cómo evoluciona positivamente la situación tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina”.

El Gobierno nacional delegó la tarea negociadora a Estados Unidos, país que reclamó en las últimas horas la liberación de los detenidos, en especial de los argentinos, informó Noticias Argentinas. Al respecto, Milei sostuvo que "el trabajo" que está haciendo la administración de Donald Trump "es excelente", al tiempo que afirmó: "Está dando resultados porque lo que estamos viendo es que se están liberando los distintos presos políticos, lo cual lo aplaudimos y además esperamos que terminen de liberar a todos los presos políticos".

Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por vía terrestre, a través de la frontera con Colombia. El argentino se encontraba de vacaciones y viajaba para reencontrarse con su pareja, de nacionalidad venezolana, y con su pequeño hijo. Desde ese momento, la familia denunció que Gallo estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. En aquel entonces, desde la cartera de Seguridad venezolana informaron que había sido detenido por estar acusado de "ser un presunto espía del gobierno".

Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela.

Javier Milei, María Corina Machado y el futuro de Venezuela

El Presidente celebró también la tarea en Venezuela del secretario de Estado, Marco Rubio, y definió a Nicolás Maduro como “narcotirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”. Sobre la líder de la oposición, María Corina Machado, dijo que es "una amiga y gran defensora de la libertad" y que mantiene contacto con la dirigente.

Al ser consultado acerca del futuro de la intervención estadounidense en territorio venezolano, el mandatario declaró: “Es muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia. No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora”.

Vínculo comercial con China y el acuerdo del Mercosur con la UE

Asimismo, Milei destacó el vínculo comercial de la Argentina con China, y remarcó su alineamiento ideológico Trump. "Estados Unidos comercializa con China. Para nosotros es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados, eso no está en conflicto. Cuando llega el momento geopolítico, no hay dudas dónde está Argentina. Estados Unidos no lo tiene".

Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos. Quiero una economía abierta y hacer de Argentina un país más abierto", agregó.

Javier Milei y Donald Trump, en Suiza. Foto: Presidencia de la Nación.

A su vez, el Presidente defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y pidió un bloque más flexible y dinámico. Aseguró que la prioridad es generar resultados concretos para la población. “Es falso que abrir la economía destruya empleos (...) El comercio genera división del trabajo, aumento de la productividad y bienestar”, señaló.

Economía argentina

Milei explicó que, tras décadas de inestabilidad, en Argentina persiste la creencia de que cada salto del dólar se traduce en inflación. “No me voy a enojar con la forma en la cual las personas forman las expectativas porque tienen noventa años que le dieron razón”, sostuvo, al tiempo que defendió el esquema de bandas cambiarias, cuyo objetivo es limitar la volatilidad: “Las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa”.

El mandatario afirmó que la liberación total del tipo de cambio llegará cuando se absorba el sobrante monetario heredado. Según indicó, una vez que la inflación local converja a la internacional, la economía podrá flotar sin riesgos: “En ese momento usted va a estar en condiciones de flotar libremente sin ningún tipo de problemas”.

