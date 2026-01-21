21 de enero de 2026
El pedido de una legisladora mendocina a Milei tras el temporal en Comodoro Rivadavia

La diputada nacional, exaliada del presidente, exigió una respuesta estatal ante la emergencia geológica. La historia familiar que la conecta con la ciudad.

Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento de tierras.

En su misiva, Arrieta describió la catástrofe no solo como una tragedia ajena, sino como una cuestión que interpela la memoria, la identidad y los lazos comunitarios de quienes vieron las imágenes de calles partidas, casas cubiertas de tierra y vecinos intentando rescatar pertenencias antes de perderlo todo.

La legisladora —quien llegó a la Cámara de Diputados como candidata de La Libertad Avanza, pero que ahora forma parte del interbloque Provincias Unidas— destacó que la devastación en Comodoro Rivadavia “no es una noticia más” y la vinculó a “memoria viva, identidad y parte de la historia colectiva”.

Catástrofe en Comodoro Rivadavia: el pedido de Lourdes Arrieta a Javier Milei

En su carta, Arrieta resaltó la solidaridad de la comunidad y la dignidad de quienes perdieron sus hogares, pero subrayó que “no alcanza con la tristeza” y que es imprescindible la presencia del Estado nacional.

La diputada instó al presidente Javier Milei y a los organismos nacionales a "dejar de buscar culpables, accionar con ayuda concreta y mostrar empatía real", porque nadie elige despedirse de su casa ni ver su historia cubierta de barro.

El documento público compartido por Arrieta también interpela a quienes observan desde otras regiones: “A quienes están atravesando este momento: no están solos”, escribió, y afirmó que el dolor de Comodoro Rivadavia “también nos pertenece”.

Asimismo, reveló que a sus padres "les duele de una manera especial" porque residieron en la ciudad chubutense, e incluso su hermano y asesor Martín nació allí. "Ellos vivieron ahí. Ellos hicieron hogar ahí. Ellos caminaron esas calles cuando todavía eran promesas", puntualizó.

La emergencia geológica en Comodoro Rivadavia

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento de tierras en la ladera sur del cerro Hermitte, un fenómeno que durante los últimos días generó un grave escenario de riesgo para los vecinos.

derrumbe, comodoro rivadavia
Escenas de angustia, llantos y shock emocional por las pérdidas materiales sufridas en Comodoro Rivadavia.

La inestabilidad del suelo afectó principalmente a los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos, donde decenas de familias debieron abandonar sus casas ante el peligro de colapso y grietas en las estructuras.

Las autoridades municipales ordenaron inicialmente la autoevacuación inmediata y posteriormente el desalojo preventivo de sectores enteros, ante el avance de la catástrofe y los riesgos persistentes para la vida de los habitantes.

