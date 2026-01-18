Las imágenes del deslizamiento de tierras en Comodoro Rivadavia: evacuaciones, casas destruidas y servicios cortados

Un deslizamiento de tierras registrado en la madrugada de este domingo desató una grave crisis en la comunidad de Comodoro Rivadavia , Chubut. Como consecuencia del movimiento del terreno, más de 90 personas debieron ser evacuadas ante el peligro inminente de derrumbes, mientras decenas de viviendas y estructuras públicas sufrieron importantes daños .

Los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron los más golpeados por el fenómeno. A raíz del desplazamiento del suelo, se interrumpieron servicios esenciales como gas y agua , debido a roturas severas en las instalaciones subterráneas , lo que agravó aún más la situación de los vecinos.

Vecinos de la zona difundieron videos e imágenes que evidencian la magnitud de los destrozos. Según relataron los damnificados, numerosas viviendas presentan daños estructurales graves , como grietas profundas en paredes y pisos, derrumbes parciales y h undimiento de cimientos .

En varios casos, las casas quedaron completamente inhabitables , obligando a las familias a abandonar sus hogares de manera urgente.

Angustia y conmoción

La ciudad atraviesa momentos de profunda conmoción y desesperación. Durante la madrugada se vivieron escenas de angustia, llantos y shock emocional por las pérdidas materiales sufridas.

Desde el Municipio informaron que los vecinos afectados están recibiendo contención psicológica, a través de equipos especializados que trabajan para acompañar a las familias en este difícil momento.

Advertencias previas y reclamos vecinales

Algunos damnificados manifestaron su indignación, señalando que la intendencia ya estaba al tanto de denuncias previas por movimientos irregulares del terreno. En ese sentido, el intendente Othar Macharashvili reconoció: "Hace tiempo se viene observando este fenómeno, que comenzó hace décadas", afirmó durante una conferencia de prensa.

Ante el riesgo de nuevos movimientos, el Municipio de Comodoro Rivadavia recomendó evacuar la zona afectada y calificó el hecho como "una catástrofe".

Además, las autoridades advirtieron que se trata de un problema estructural que se instalará de manera crónica en la ciudad, sin una solución definitiva a corto plazo.