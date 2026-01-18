Nutrición con sello regional: Mendoza proyecta su propia Guía Alimentaria

La reciente actualización de las Guías Alimentarias en Estados Unidos -que "invirtió" la pirámide al rehabilitar ciertas grasas naturales y desplazar a los hidratos refinados- generó un efecto dominó en varios países. Sin embargo, la provincia de Mendoza no busca copiar el modelo de nutrición norteamericano, sino encontrar su propia identidad .

A través de las Guías Alimentarias para la Población Provincial (GAPP) , Mendoza se encamina a contextualizar las recomendaciones nacionales para que dejen de ser un ideal de consultorio y se conviertan en una realidad posible en la mesa de cada familia mendocina.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha dado luz verde para que las provincias desarrollen sus propias Guías Alimentarias. Para Yanina Mazzaresi , directora de Prevención y Promoción de la Salud de Mendoza, esto no es una improvisación, sino un paso legal y estratégico.

Nutrición en Mendoza: la provincia apuesta a tener su propia Guía alimentaria con productos locales y regionales.

"En Mendoza, este proceso se inscribe en una línea de trabajo que ya venimos desarrollando con la Ley de Prevención y Promoción de la Salud", explicó Mazzaresi.

El eje central de esta "guía con sello propio" es la territorialidad. Según la funcionaria, desarrollar las GAPP implica priorizar los productos locales y la producción regional. No tiene sentido recomendar alimentos que son costosos o ajenos a la cultura local si Mendoza es productora de excelencia de materias primas que hoy la ciencia vuelve a revalorizar.

verduleria, verduras, frutas, alimentos, inflacion, precios.jpg En la elaboración de las Guías Alimentarias provinciales se priorizan los productos locales y la producción regional. Imagen de archivo Foto: AFP

El debate por las grasas: ¿Ciencia o tendencia?

Uno de los puntos más disruptivos del nuevo paradigma es el fin de la "guerra contra las grasas". Las nuevas corrientes sugieren que las grasas saturadas naturales (como las de la carne, la leche entera o la manteca) no son los villanos que creíamos.

nueva pirámide alimentaria

Sobre este punto, las especialistas locales ofrecen matices fundamentales:

Mazzaresi advierte que la evidencia está en revisión constante. "Hay componentes como el ácido butírico en la manteca que han demostrado efectos beneficiosos en la salud intestinal e inflamación. Pero en Argentina seguimos teniendo una alta carga cardiovascular; cualquier ajuste debe ser prudente y basado en consensos sólidos".

La postura de la nutricionista Agustina Rodríguez (MP. 1988) es más cautelosa respecto a la carne y la manteca. "Esa recomendación se contradice con evidencia que aún las considera perjudiciales para la salud. Sigue siendo recomendable que representen menos del 10% del valor calórico total". Además, aclara que la elección entre lácteos enteros o descremados debe ser personalizada según la edad y patología del paciente.

leche, nutricion, campaña, nena tomando leche.webp La Guía Alimentaria de EEUU recomienda el consumo de lacteos enteros en lugar de descremados.

Es posible desplazar las harinas en la cultura mendocina

Mendoza es una sociedad con un alto consumo de harinas, lo que plantea el interrogante de si un enfoque "bajo en carbohidratos" es aplicable.

"Más que desplazamientos extremos, hablamos de equilibrio", aclaró Mazzaresi. El objetivo no es eliminar el pan, sino elevar la calidad: pasar de la harina blanca ultraprocesada al cereal integral. En sintonía, Rodríguez señaló que el foco debe estar en reemplazar productos industrializados por opciones ricas en fibra. "En vez de galletas de harina blanca con mucha azúcar, optar por versiones integrales caseras", ejemplificó.

Rodríguez también aportó un dato clave sobre el auge de las dietas altas en proteínas: la proteína no es solo carne. "Tenemos que incorporar ambas: la de origen animal y la de origen vegetal (legumbres, frutos secos)".

panificados, panaderia, pan, aumento, harina, tac, masas dulces, precios, panes.jpg Las especialistas locales acosejan no eliminar las harinas, sino hacer una selección de calidad. Foto: Yemel Fil

La guerra contra los ultraprocesados en tiempo de crisis

En un contexto donde los productos industriales suelen ser más económicos que los frescos, la batalla parece desigual. Sin embargo, para Mazzaresi, el enfoque no debe ser punitivo, sino estructural.

"Los ultraprocesados suelen ser más accesibles porque el sistema alimentario los vuelve así", afirmó la funcionaria. La estrategia provincial apuesta a las "Escuelas Promotoras de Salud" y a facilitar el acceso a alimentos reales para que la elección saludable no sea un lujo, sino la opción más a mano.

Rodríguez coincide en que la eliminación total es un proceso largo que requiere educación alimentaria para brindar herramientas que hagan que comer sano sea sostenible económicamente.

Hamburguesa hamburguesas comida rápida En Mendoza, se trabaja en la idea de facilitar el acceso a alimentos reales para que la elección saludable no sea un lujo.

La obesidad infantil: una prioridad, no una moda

Con índices de sobrepeso infantil alarmantes en la provincia de Mendoza, ambas profesionales coinciden en que no existen soluciones mágicas ni "dietas milagro" políticas.

Frente a esta realidad, Mazzaresi fue tajante: "Declarar la obesidad como prioridad sanitaria es el reconocimiento de un problema real. No es una moda".

Obesidad infantil - 68656 La obesidad infantil en Mendoza es un problema real, no una moda.

Para la funcionaria, el verdadero cambio de paradigma es transformar el entorno (lo que se vende en los quioscos escolares, lo que se publicita, lo que se produce en la provincia).

Rodríguez, por su parte, celebra que se empiece a hablar de nuevos enfoques, aunque advierte que es apresurado hablar de soluciones definitivas ante una problemática tan vigente y compleja.