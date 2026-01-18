La abogada argentina sancionada en Brasil por gestos racistas dijo estar "angustiada y con miedo"

La abogada e influencer santiagueña Agostina Páez quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser sancionada por la Justicia de Brasil luego de protagonizar un episodio de gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro , un hecho que se viralizó en redes sociales y tuvo repercusión internacional.

Las imágenes fueron registradas en una calle de Ipanema , donde se la observa realizando gestos y sonidos ofensivos , mientras es retirada del lugar por personas que la acompañaban. El video comenzó a circular en medios brasileños y luego se expandió en la Argentina.

En diálogo con el medio digital santiagueño Info del Estero, Páez aseguró estar “angustiada y con miedo” y reconoció que su comportamiento “fue un error” . “ No debería haber reaccionado así ”, sostuvo.

Según su relato, el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando se encontraba con amigas en un local nocturno de Ipanema. Al momento de retirarse, tras pagar con una billetera virtual, denunció que les habían cargado consumos que no habían pedido .

“Nos sentimos estafadas. Nos quejamos, pero decidimos pagar igual para irnos”, explicó. Sin embargo, afirmó que luego los empleados se burlaron de ellas, las filmaron y realizaron gestos intimidantes, lo que —según dijo— desencadenó su reacción.

Tobillera electrónica y causa judicial en Brasil

Menos de 24 horas después del episodio, Páez recibió una citación judicial por WhatsApp. En un primer momento sospechó que se trataba de una estafa, pero finalmente se presentó en una comisaría, donde le explicaron la situación y contrató un abogado en Brasil.

De acuerdo a su defensor, si no se hubiera presentado voluntariamente podría haber quedado detenida, aunque igualmente la Justicia brasileña dispuso que use una tobillera electrónica, en el marco de una causa por discriminación y racismo, delitos considerados graves en ese país.

“En Brasil este tipo de conductas se sancionan con mucha dureza”, reconoció la propia Páez.

Amenazas, redes sociales y repudio público

La abogada aseguró que, tras la viralización del video, recibió insultos y amenazas, en su mayoría de usuarios brasileños, lo que la llevó a cerrar sus redes sociales. “Estoy encerrada, con miedo”, afirmó.

Agostina Páez, abogada Santiago del Estero 04 Agostina Páez debió cerrar sus perfiles en redes sociales tras ser acusada de racista en Brasil.

En paralelo, la agencia de viajes con la que había trabajado como creadora de contenido difundió un comunicado en el que repudió lo ocurrido, se despegó de la abogada y anunció que eliminó todo el material en el que participaba.

Cómo se viralizó el caso y el contexto familiar

El caso fue difundido inicialmente por la cadena brasileña O’Globo, aunque fue el medio local Info del Estero el que identificó a la protagonista como Agostina Páez, una abogada con fuerte presencia en Instagram y TikTok.

El apellido Páez ya había sido noticia en Santiago del Estero en los últimos meses por la situación judicial de Mariano Páez, padre de la joven, quien estuvo detenido por una denuncia de violencia de género. La causa incluyó una tobillera electrónica y una restricción de acercamiento, aunque el caso generó polémica por episodios posteriores que también se hicieron públicos.

En ese contexto, Agostina Páez había protagonizado videos en defensa de su padre, acusando a la denunciante de hostigamiento, material que también se volvió viral en redes sociales.