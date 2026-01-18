18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Video

La abogada argentina sancionada en Brasil por gestos racistas dijo estar "angustiada y con miedo"

Agostina Páez quedó bajo control judicial en Río de Janeiro tras un incidente en un bar de Ipanema. Reconoció que su reacción “fue un error” y denunció amenazas.

La influencer, complicada en Brasil.

La influencer, complicada en Brasil.

Por Sitio Andino Sociedad

La abogada e influencer santiagueña Agostina Páez quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser sancionada por la Justicia de Brasil luego de protagonizar un episodio de gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, un hecho que se viralizó en redes sociales y tuvo repercusión internacional.

Las imágenes fueron registradas en una calle de Ipanema, donde se la observa realizando gestos y sonidos ofensivos, mientras es retirada del lugar por personas que la acompañaban. El video comenzó a circular en medios brasileños y luego se expandió en la Argentina.

Lee además
brasil dejara de representar a la argentina ante el gobierno de venezuela
Tensión bilateral

Brasil dejará de representar a la Argentina ante el gobierno de Venezuela
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Brasil | Una abogada argentina es investigada por la Justicia de Río de Janeiro por ofensas racistas contra un trabajador de un bar en Ipanema. El hecho derivó en la retención de su pasaporte, la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de salir de Brasil. El episodio ocurrió tras una discusión por el pago de una cuenta y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según la denuncia, la mujer habría realizado insultos y gestos ofensivos de carácter racista, lo que motivó la intervención judicial inmediata. En Brasil, la injuria racial está equiparada legalmente al delito de racismo, con penas de hasta cinco años de prisión y sin posibilidad de fianza. El caso tuvo fuerte repercusión y volvió a poner el foco en la gravedad de estas conductas. Leé la nota completa en sitioandino.com #racismo #argentina"
View this post on Instagram

El descargo de la abogada acusada de hacer gestos racistas en Brasil

En diálogo con el medio digital santiagueño Info del Estero, Páez aseguró estar “angustiada y con miedo” y reconoció que su comportamiento “fue un error”. “No debería haber reaccionado así”, sostuvo.

Según su relato, el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando se encontraba con amigas en un local nocturno de Ipanema. Al momento de retirarse, tras pagar con una billetera virtual, denunció que les habían cargado consumos que no habían pedido.

“Nos sentimos estafadas. Nos quejamos, pero decidimos pagar igual para irnos”, explicó. Sin embargo, afirmó que luego los empleados se burlaron de ellas, las filmaron y realizaron gestos intimidantes, lo que —según dijo— desencadenó su reacción.

Tobillera electrónica y causa judicial en Brasil

Menos de 24 horas después del episodio, Páez recibió una citación judicial por WhatsApp. En un primer momento sospechó que se trataba de una estafa, pero finalmente se presentó en una comisaría, donde le explicaron la situación y contrató un abogado en Brasil.

De acuerdo a su defensor, si no se hubiera presentado voluntariamente podría haber quedado detenida, aunque igualmente la Justicia brasileña dispuso que use una tobillera electrónica, en el marco de una causa por discriminación y racismo, delitos considerados graves en ese país.

“En Brasil este tipo de conductas se sancionan con mucha dureza”, reconoció la propia Páez.

Amenazas, redes sociales y repudio público

La abogada aseguró que, tras la viralización del video, recibió insultos y amenazas, en su mayoría de usuarios brasileños, lo que la llevó a cerrar sus redes sociales. “Estoy encerrada, con miedo”, afirmó.

Agostina Páez, abogada Santiago del Estero 04
Agostina P&aacute;ez debi&oacute; cerrar sus perfiles en redes sociales tras ser acusada de racista en Brasil.

Agostina Páez debió cerrar sus perfiles en redes sociales tras ser acusada de racista en Brasil.

En paralelo, la agencia de viajes con la que había trabajado como creadora de contenido difundió un comunicado en el que repudió lo ocurrido, se despegó de la abogada y anunció que eliminó todo el material en el que participaba.

Cómo se viralizó el caso y el contexto familiar

El caso fue difundido inicialmente por la cadena brasileña O’Globo, aunque fue el medio local Info del Estero el que identificó a la protagonista como Agostina Páez, una abogada con fuerte presencia en Instagram y TikTok.

El apellido Páez ya había sido noticia en Santiago del Estero en los últimos meses por la situación judicial de Mariano Páez, padre de la joven, quien estuvo detenido por una denuncia de violencia de género. La causa incluyó una tobillera electrónica y una restricción de acercamiento, aunque el caso generó polémica por episodios posteriores que también se hicieron públicos.

En ese contexto, Agostina Páez había protagonizado videos en defensa de su padre, acusando a la denunciante de hostigamiento, material que también se volvió viral en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Las imágenes del deslizamiento de tierras en Comodoro Rivadavia: evacuaciones, casas destruidas y servicios cortados

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340

Nutrición con sello regional: Mendoza proyecta su propia Guía Alimentaria

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores
ECONOMÍA PERSONAL

Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza