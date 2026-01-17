Qué método de ahorro conviene en 2026: plazo fijo, dólar, cripto o bolsa de valores

Qué método de ahorro conviene poner en práctica en 2026 , luego de un año marcado por la volatilidad económica, es una de las principales preguntas que se hacen los argentinos. Existen distintas alternativas para resguardar el dinero o evitar su pérdida de valor: algunas ofrecen mayor previsibilidad y bajo riesgo, mientras que otras prometen mejores rendimientos, pero con mayor incertidumbre.

La elección del método dependerá, en gran medida, del perfil de cada ahorrista . Por eso, a continuación repasamos distintas opciones disponibles, que van desde estrategias clásicas —como el plazo fijo o la compra de divisas— hasta alternativas más modernas y riesgosas, como las criptomonedas.

Los primeros datos Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno

Relevamiento Empleo privado en Argentina: nueva caída en octubre y señales de alerta en las provincias

Dentro de las alternativas más tradicionales aparece el depósito a plazo fijo , uno de los instrumentos de ahorro más utilizados en la Argentina. Se trata de un depósito bancario por un período determinado , con una tasa pactada de antemano, lo que permite conocer de forma anticipada cuánto se va a ganar al finalizar el plazo.

El plazo fijo es una de las alternativas más cómodas y tradicionales.

La principal desventaja es que el dinero queda inmovilizado durante 30, 60 o 90 días y que, en este momento, las tasas están bajas.

Sobre este punto, el economista José Vargas explicó en diálogo con Sitio Andino: “Para el ahorrista más conservador tenemos el plazo fijo o también las billeteras virtuales”. Según detalló, estas últimas ofrecen una tasa nominal similar, pero con una diferencia: “Las billeteras virtuales dan una tasa nominal en promedio muy similar a la del plazo fijo, con la ventaja de que tengo el dinero disponible diariamente”.

Sin embargo, Vargas advirtió que, en el contexto actual, “comparada la tasa nominal con la inflación, está por debajo, así que en términos reales pierde”, aunque remarcó que sigue siendo una opción para aquellos que buscar priorizar su seguridad.

Dólar, una estrategia de ahorro a mediano plazo

Otra alternativa clásica es el dólar, una divisa que históricamente ocupa un lugar central en las decisiones de ahorro de los argentinos. Se trata de un mecanismo que ayuda a preservar el poder adquisitivo.

“El dólar tiene una particularidad: en la Argentina todavía hay cepo, regulaciones y controles, y además está controlado por bandas cambiarias”, explicó. En ese sentido, sostuvo que su precio no refleja plenamente el valor de mercado.

Aun así, señaló que “muchos argentinos prefieren el dólar por el hecho de que mantienen el poder de compra de sus ahorros”, y lo definió como una buena alternativa a mediano y largo plazo, más que para obtener ganancias rápidas.

dolar criptomonedas cripto El dólar es una opción de ahorro a largo plazo, mientras que las criptomonedas aparecen como una alternativa para perfiles más arriesgados.

Criptomonedas... una opción con potencial, pero con volatilidad

Las criptomonedas representan una opción más riesgosa, pero con potencial de crecimiento. Se trata de activos digitales descentralizados que operan sobre tecnología blockchain y que pueden funcionar como reserva de valor o instrumento de inversión.

“No solamente está el Bitcoin, hay muchas criptomonedas, aunque tres o cuatro lideran el mercado”, aclaró Vargas. Según el economista, a mediano y largo plazo pueden mostrar “un crecimiento explosivo”, pero advirtió que “en el corto y mediano plazo tienen mucha volatilidad: como suben, bajan muy fuerte”.

Por eso, remarcó que no son recomendables para perfiles conservadores. “No es recomendable para un ahorrista conservador, pero sí para uno más riesgoso. Yo diría el 30% de su cartera, pensando en el mediano y largo plazo”, señaló.

Y qué pasa si invierto en bolsa de valores

La bolsa de valores ofrece una amplia variedad de instrumentos, como acciones, bonos, fondos comunes de inversión y ETFs. Vargas destacó que, para perfiles conservadores, los fondos comunes pueden ser una buena puerta de entrada: “Es lo más seguro que hay y garantiza una tasa promedio muy similar o incluso superior al plazo fijo”.

En cambio, para quienes buscan mayores rendimientos, existen acciones y bonos con tasas más altas, aunque con mayor riesgo. “Haciendo un muy buen seguimiento y con buen asesoramiento, pueden tener rentabilidades mucho más altas”, explicó.

Finalmente, advirtió que en el mercado de capitales “lo importante es moverse permanentemente, no quedarse quieto”, una estrategia que requiere mayor conocimiento y tolerancia al riesgo.

bolsa de valores

Entonces, ¿qué método de ahorro elijo?

La respuesta depende de las proyecciones y objetivos de cada persona para el año. Si la intención es ahorrar a largo plazo, la compra de divisas —como el dólar, aunque también el euro— puede ser una alternativa. En cambio, si se busca obtener un rendimiento en el corto plazo, instrumentos como el plazo fijo o las billeteras virtuales aparecen como opciones posibles.

En definitiva, no existe un único método de ahorro y, en muchos casos, incluso pueden combinarse distintas herramientas según las posibilidades de cada ahorrista y el destino que se les quiera dar a esos fondos.