Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

El depósito a plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas tradicionales que buscan hacer rendir sus ingresos extra. Además, presenta una ventaja frente a otros instrumentos de ahorro: desde el inicio de la operación, el inversor sabe con exactitud cuánto dinero cobrará una vez cumplido el plazo pactado.

Sin embargo, lo cierto es que las tasas de interés vienen en descenso desde hace varias semanas. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en torno al 23,50%, muy por debajo del 35% que algunos bancos ofrecían a comienzos de noviembre de 2025.

plazos-fijos-fotojpg.webp Las tasas en enero de 2026 se mantienen en un promedio de 23,50%. Ganancia por invertir $1.300.000 a 30 días De acuerdo con cálculos de TN, si la tasa es del 23,50% y se invierten $1.300.000 a 30 días, la ganancia estimada asciende a $25.109,59. De este modo, al vencimiento del plazo, el ahorrista cobra un total de $1.325.109,59, resultado de sumar el capital inicial más la rentabilidad generada.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días Banco de la Nación Argentina : 23,5 %

: 23,5 % Banco Santander Argentina : 21 %

: 21 % Banco de Galicia : 21 %

: 21 % BBVA Argentina : 21 %

: 21 % Banco Macro : 23,5 %

: 23,5 % Banco Credicoop : 23 %

: 23 % ICBC Argentina : 23,5 %

: 23,5 % Banco Comafi : 23 %

: 23 % Banco Hipotecario: 23,5 % / 26 % Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso Ingresá al home banking o a la app de tu banco.

o a la de tu banco. Buscá la sección “ Inversiones ” o “ Plazo fijo ”.

” o “ ”. Indicá el monto a invertir, por ejemplo $1.300.000.

a invertir, por ejemplo $1.300.000. Elegí un plazo de 30 días.

de 30 días. Confirmá la operación y guardá el comprobante En definitiva, el plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar una suma de dinero por un período determinado —por lo general de 30 días— a cambio de una tasa de interés establecida de antemano. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado y solo puede retirarse una vez cumplido el plazo acordado.