6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

El escenario de tasas en baja reconfigura el rendimiento del depósito a plazo fijo. Banco por banco, cuál es la TNA vigente en enero de 2026.

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Por Sitio Andino Economía

El depósito a plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los ahorristas tradicionales que buscan hacer rendir sus ingresos extra. Además, presenta una ventaja frente a otros instrumentos de ahorro: desde el inicio de la operación, el inversor sabe con exactitud cuánto dinero cobrará una vez cumplido el plazo pactado.

Sin embargo, lo cierto es que las tasas de interés vienen en descenso desde hace varias semanas. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en torno al 23,50%, muy por debajo del 35% que algunos bancos ofrecían a comienzos de noviembre de 2025.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 6 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 6 de enero de 2026
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en enero 2026
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en enero 2026
plazos-fijos-fotojpg.webp
Las tasas en enero de 2026 se mantienen en un promedio de 23,50%.

Las tasas en enero de 2026 se mantienen en un promedio de 23,50%.

Ganancia por invertir $1.300.000 a 30 días

De acuerdo con cálculos de TN, si la tasa es del 23,50% y se invierten $1.300.000 a 30 días, la ganancia estimada asciende a $25.109,59. De este modo, al vencimiento del plazo, el ahorrista cobra un total de $1.325.109,59, resultado de sumar el capital inicial más la rentabilidad generada.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

  • Banco de la Nación Argentina: 23,5 %
  • Banco Santander Argentina: 21 %
  • Banco de Galicia: 21 %
  • BBVA Argentina: 21 %
  • Banco Macro: 23,5 %
  • Banco Credicoop: 23 %
  • ICBC Argentina: 23,5 %
  • Banco Comafi: 23 %
  • Banco Hipotecario: 23,5 % / 26 %

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

  • Ingresá al home banking o a la app de tu banco.
  • Buscá la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.
  • Indicá el monto a invertir, por ejemplo $1.300.000.
  • Elegí un plazo de 30 días.
  • Confirmá la operación y guardá el comprobante

En definitiva, el plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar una suma de dinero por un período determinado —por lo general de 30 días— a cambio de una tasa de interés establecida de antemano. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado y solo puede retirarse una vez cumplido el plazo acordado.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza presentó el estado de la cosecha de durazno para industria 2025/26

Crecieron las ventas por Reyes Magos 2026, pero el gasto promedio registró una fuerte caída

Turismo: por qué más argentinos viajan a países limítrofes que extranjeros a la Argentina

La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización

ANSES: quiénes cobran este martes 6 de enero de 2026

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 5 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización
Nuevo ciclo

La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo