8 de enero de 2026
Sitio Andino
EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

La industria textil profundiza su crisis con caídas históricas y miles de empleos perdidos

La industria textil atraviesa un escenario crítico: caída de la producción, pérdida de empleo y un fuerte avance de las importaciones presionan al sector.

Por Sitio Andino Economía

La industria textil atraviesa uno de los momentos más críticos de la última década. Así lo reflejan los datos de actividad correspondientes a octubre, mes en el que el sector registró una caída interanual del 24%, el peor desempeño en diez años. La contracción impacta en el empleo, con miles de puestos de trabajo perdidos desde fines de 2023.

Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 32,5%, con una baja del 4,6% mensual y del 15,3% interanual, lo que da cuenta del freno productivo que atraviesa la actividad.

Pese a este escenario adverso, el sector mantiene expectativas de recuperación. Entre enero y noviembre de 2025 se realizaron inversiones en maquinaria importada por US$164 millones, cifra que supera el total de 2024, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2021, 2022 y 2023.

industria textil coser
En dos años se perdieron 16.000 puestos de trabajo en la industria textil.

El impacto de la crisis en el empleo textil

La caída de la actividad se tradujo en una fuerte pérdida de puestos de trabajo. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, el sector textil perdió alrededor de 16.000 empleos, según datos del sector.

Además, de acuerdo con información publicada por BAE Negocios, FITA había informado hace un mes la existencia de 12.000 trabajadores suspendidos, que se suman al deterioro del empleo. Desde hace al menos dos años, la cantidad de trabajadores del sector muestra una tendencia descendente sostenida.

Reclamos del sector y pedido de políticas industriales

Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas advirtieron que falta una política industrial clara por parte del Gobierno. En ese sentido, el presidente de FITA sostuvo:

El sector atraviesa un momento muy desafiante. Para revertir esta situación y sus efectos negativos, es necesario avanzar hacia una industria más competitiva, con reglas claras, previsibilidad y un campo de juego equitativo. El sector atraviesa un momento muy desafiante. Para revertir esta situación y sus efectos negativos, es necesario avanzar hacia una industria más competitiva, con reglas claras, previsibilidad y un campo de juego equitativo.

Importaciones en alza y exportaciones en retroceso

Otro de los factores que profundiza la crisis es el fuerte crecimiento de las importaciones textiles. Entre enero y noviembre, ingresaron al país 252.563 toneladas, por un valor de US$685 millones, lo que representa subas interanuales del 91% en volumen y del 50% en valor.

En contraste, las exportaciones textiles totalizaron 8.477 toneladas y US$35 millones en el mismo período, con caídas del 3% en volumen y del 13% en valor, lo que refleja la pérdida de competitividad del sector en los mercados externos.

