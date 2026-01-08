8 de enero de 2026
Sitio Andino
Ayuda Escolar ANSES 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto

La Ayuda Escolar Anual de Anses ayuda a cubrir gastos de cada ciclo lectivo. Enterate cuánto corresponde y cuándo se cobrará este beneficio en 2026.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional destinado a quienes cobran AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre el monto que corresponde y cuándo se cobrará.

Fechas y montos de la Ayuda Escolar Anual de ANSES 2026

Todo lo que debés saber sobre la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES otorga a estudiantes de todos los niveles educativos, diseñado para apoyar a los sectores más vulnerables y cubrir gastos en útiles e insumos escolares.

Por el momento, quienes reciben la Ayuda Escolar de ANSES cobrarán el mismo importe que en períodos anteriores, $85.000, ya que no se ha confirmado ningún ajuste mensual ni actualización del beneficio.

Tradicionalmente, ANSES efectúa la liquidación general entre febrero y marzo, alineándose con el inicio del ciclo escolar. No obstante, el trámite puede gestionarse desde enero, lo que permite que los primeros pagos del año estén disponibles de inmediato.

Es importante recordar que la prestación se abona una vez al año por cada hijo escolarizado de entre 45 días y 17 años. Además, se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días de la presentación

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2026

Para solicitar la Ayuda Escolar 2026, es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
  • Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

Consultá el calendario de pagos de enero, con todas las asignaciones, fechas y terminaciones de DNI. Hacé clic aquí y enterate cuándo te corresponde cobrar.

