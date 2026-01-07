Cuándo y cuánto cobro SUAF en enero de 2026: fechas y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) publicó las fechas de pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ). En esta nota te contamos cuál es el monto correspondiente a enero y cuándo lo recibirás según la terminación de tu documento.

El SUAF incluye distintos beneficios familiares , como asignaciones por hijo, embarazo, matrimonio o ayuda escolar anual. El monto de cada prestación depende de la composición del grupo familiar y de los ingresos que perciban sus integrantes.

Fechas y montos de SUAF en enero 2026

Según información de La Nación, tras el reajuste mensual, así quedan los montos de este mes . A continuación, te los mostramos detalladamente:

IGF hasta $971.786: $62.765

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337

IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608

IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $971.786: $204.361

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $144.571

IGF desde $1.425.219,01: $91.243

Prenatal

IGF hasta $971.786: $62.765

IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337

IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608

IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211

Otras asignaciones

Nacimiento - hasta $5.146.094: $73.160

Adopción - hasta $5.146.094: $437.421

Matrimonio - hasta $5.146.094: $109.545

Cónyuge - hasta $5.146.094: $15.227

Con esta información, a continuación te presentamos el calendario completo de pagos de enero, para que sepas exactamente cuándo recibirás tu beneficio:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 9 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero

Documentos terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026

: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.