Cuándo y cuánto cobro SUAF en enero de 2026: fechas y montos

Por Juan Pablo Strappazzon 7 de enero de 2026 - 11:10
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) publicó las fechas de pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( ). En esta nota te contamos cuál es el monto correspondiente a SUAF enero y cuándo lo recibirás según la terminación de tu documento.
asignacion-universal-hijo-auh-ayuda-escolar-2024jpg.webp
Fechas y montos de SUAF en enero 2026
Todo sobre SUAF enero 2026: calendario de pagos y montos de cada prestación El SUAF incluye distintos beneficios familiares, como asignaciones por hijo, embarazo, matrimonio o ayuda escolar anual. El monto de cada prestación depende de la composición del grupo familiar y de los ingresos que perciban sus integrantes.
Según información de La Nación, tras el reajuste mensual, así quedan los
montos de este mes. A continuación, te los mostramos detalladamente:
Asignación Familiar por Hijo
IGF hasta $971.786: $62.765 IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337 IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608 IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $971.786: $204.361 IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $144.571 IGF desde $1.425.219,01: $91.243
Prenatal IGF hasta $971.786: $62.765 IGF entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337 IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608 IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211
Otras asignaciones Nacimiento - hasta $5.146.094: $73.160 Adopción - hasta $5.146.094: $437.421 Matrimonio - hasta $5.146.094: $109.545 Cónyuge - hasta $5.146.094: $15.227
Con esta información, a continuación te presentamos el
calendario completo de pagos de enero, para que sepas exactamente cuándo recibirás tu beneficio:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de enero Documentos terminados en 1: 12 de enero Documentos terminados en 2: 13 de enero Documentos terminados en 3: 14 de enero Documentos terminados en 4: 15 de enero Documentos terminados en 5: 16 de enero Documentos terminados en 6: 19 de enero Documentos terminados en 7: 20 de enero Documentos terminados en 8: 21 de enero Documentos terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026 pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.