Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en enero 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago en enero.

Tarjeta Alimentar Tarjeta Alimentar: consultá la fecha y monto Todo sobre la Tarjeta Alimentar en enero 2026 Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en enero los beneficiarios recibirán la misma suma que en diciembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero

Documentos terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 12 de enero

Documentos terminados en 1: 13 de enero

Documentos terminados en 2: 14 de enero

Documentos terminados en 3: 15 de enero

Documentos terminados en 4: 16 de enero

Documentos terminados en 5: 19 de enero

Documentos terminados en 6: 20 de enero

Documentos terminados en 7: 21 de enero

Documentos terminados en 8: 22 de enero

Documentos terminados en 9: 23 de enero Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero Si querés consultar el calendario de pagos completo para enero, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.