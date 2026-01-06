Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en enero 2026

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago en enero.
Todo sobre la Tarjeta Alimentar en enero 2026
Según la información oficial, el monto del beneficio se mantiene sin cambios. Por lo tanto, en enero los beneficiarios recibirán la misma suma que en diciembre, ya que no se ajusta automáticamente por inflación:
Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en 0: 9 de enero
Documentos terminados en 1: 12 de enero
Documentos terminados en 2: 13 de enero
Documentos terminados en 3: 14 de enero
Documentos terminados en 4: 15 de enero
Documentos terminados en 5: 16 de enero
Documentos terminados en 6: 19 de enero
Documentos terminados en 7: 20 de enero
Documentos terminados en 8: 21 de enero
Documentos terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 12 de enero
Documentos terminados en 1: 13 de enero
Documentos terminados en 2: 14 de enero
Documentos terminados en 3: 15 de enero
Documentos terminados en 4: 16 de enero
Documentos terminados en 5: 19 de enero
Documentos terminados en 6: 20 de enero
Documentos terminados en 7: 21 de enero
Documentos terminados en 8: 22 de enero
Documentos terminados en 9: 23 de enero
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero
Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero
Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero
Si querés consultar elcalendario de pagos completo para enero, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.