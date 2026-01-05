5 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

ANSES informa que continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares por Pensiones No Contributivas iniciadas en diciembre.

ANSES: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

ANSES: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 5 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este lunes 5 de enero de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Diciembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.
  • Diciembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este viernes 2 de enero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 2 de enero de 2026
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026
Para tener en cuenta

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026
Calendario, Anses
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de enero

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de enero

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 12 de enero
  • Documentos terminados en 1: 13 de enero
  • Documentos terminados en 2: 14 de enero
  • Documentos terminados en 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4: 16 de enero
  • Documentos terminados en 5: 19 de enero
  • Documentos terminados en 6: 20 de enero
  • Documentos terminados en 7: 21 de enero
  • Documentos terminados en 8: 22 de enero
  • Documentos terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de enero

Desempleo Plan 2

  • Diciembre: todas las terminaciones de documento desde el martes 6 de enero al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 30 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 29 de diciembre de 2025

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de diciembre de 2025

Reyes Magos: los regalos aumentan hasta 33% y el gasto promedio roza los $60.000

Comercio en la provincia de Mendoza: un 2025 mixto marcado por la volatilidad y la importación

Fuerte crecimiento del mercado de motos: se patentaron más de 650 mil unidades en 2025

Incertidumbre por el petróleo: qué puede pasar con los precios tras la captura de Maduro

LO QUE SE LEE AHORA
Comercio en la provincia de Mendoza: un 2025 mixto marcado por la volatilidad y la importación
BALANCE Y PERSPECTIVA PARA EL 2026

Comercio en la provincia de Mendoza: un 2025 mixto marcado por la volatilidad y la importación

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1335 del domingo 4 de enero

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2409 y números ganadores del domingo 4 de enero

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 4 de enero: números ganadores del sorteo 3336

Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota